Реализован первый автономер через онлайн-аукцион биржи

14 сентября 2017 года в 15:24 в информационной системе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи совершена первая сделка по реализации автономера. По итогам электронных торгов автомобильный номер E 070 EA, зарегистрированный в Джизакской области (25) продан за 7 563 637,5 сумов. Стартовая стоимость лота составляла 7 488 750 сумов.

В соответствие с «Положением о порядке проведения аукциона в информационной системе АО “Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа” при выдаче физическим и юридическим лицам государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств с повышенной ставкой платежа”, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 августа 2017 года №683, победителю торгов в течение 5 дней необходимо покрыть все финансовые обязательства по заключенной сделке и в течение следующих 10 дней оформить свой номер в подразделении ГУБДД МВД Республики Узбекистан.

На данный момент в торговой системе биржи avtoraqam.uzex.uz выставлено 841 государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств, из них 635 – для физических лиц и 206 – для юридических лиц. Количество выставлений на аукцион автономеров всех регионов республики увеличивается с каждым днем.

Напоминаем, что срок завершения онлайн аукциона в информационной системе АО «УзРТСБ» составляет не менее трех рабочих дней с момента выставления заявки.

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