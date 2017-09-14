В Центре UZINFOCOM сменилось руководство

С 13 сентября 2017 года исполняющим обязанности директора Центра UZINFOCOM назначен Азиз Мухитдинов, ранее занимавший должность первого заместителя директора Центра.

Азиз Мухитдинов – специалист своего дела, имеющий богатый опыт работы в отрасли. За его плечами работа в Узбекском агентстве связи и информатизации, АК «Узбектелеком», Государственном комитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, а затем и в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. В Центре UZINFOCOM Азиз Мухитдинов начал свою трудовую деятельность с мая текущего года в качестве Первого заместителя директора.

Напомним, что с ноября 2016 года Центром UZINFOCOM руководил Исаев Хусан Нуриллаевич.

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