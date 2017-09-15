АКБ «Узпромстройбанк» внедряет услуги на основе ИКТ

13 сентября в национальном пресс-центре Узбекистана была проведена пресс-конференция «Новейшие банковские услуги АКБ «Узпромстройбанк», разработанные на основе современных инновационных технологий» с участием банковских сотрудников, населения, предпринимателей и журналистов.

На конференции обсуждалось как АКБ «Узпромстройбанк» проводит необходимую работу по развитию банковских услуг на основе инновационных технологий. АКБ «Узпромстройбанк» в целях улучшения обслуживания клиентов постоянно расширяет и модернизует свои финансовые услуги на основе инновационных информационно – коммуникационных технологий.

Внедряя современные дистанционные банковско-финансовые сервисы, отвечающие мировым стандартам, АКБ «Узпромстройбанк» создает клиентам дополнительные удобства. В частности, сегодня Узпромстройбанком для предпринимателей и других клиентов, а также жителей республики внедрены новые виды услуг, такие как «СМС-банкинг», «Персональный кабинет», «Интернет-банкинг», «Банк-клиент», «Корпоративный мобильный банкинг», «Домашний банк» и мобильный банкинг «UzPSBMobile», завоевывающие все большую популярность у населения.

В настоящее время в Узпромстройбанке обслуживаются более одного миллиона частных лиц. Кроме того, Узпромстройбанк, через свои 44 филиала, оказывает услуги порядка 40 тысячам предприятий и организаций. Особенно популярны у клиентов услуги: «Банк-клиент», «Интернет-банк», «СМС-банкинг».

На конференции было подчёркнуто, что поставленная задача перед коммерческими банками по внедрению механизма систему «Электронного Правительства», а также внедрения современных информационно-коммуникационных технологий при предоставлении банковских услуг населению и юридическим лицам АКБ «Узпромстройбанк» осуществляется во всестороннем порядке.

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