Диалог с молодежью

14 сентября 2017 года в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан в рамках проекта «Депутат и молодежь» проведено мероприятие, приуроченное к годовщине принятия Закона Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике».

К открытому диалогу на тему: «Государственная молодежная политика – важный фактор нашего развития» были приглашены молодые люди – представители Союза молодежи Узбекистана, «молодежных крыльев» политических партий, негосударственных некоммерческих организаций и средств массовой информации.

Депутатами отмечалось, что в рамках и во исполнение Конституции Республики Узбекистан принят целый ряд законодательных актов, касающихся обеспечения прав и свобод молодых людей, создания условий для их социального становления и развития интеллектуального, творческого и иного потенциала. Кроме того, действует Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике», вступивший в силу 14 сентября 2016 года, в котором основными принципами государственной молодежной политики определены открытость и прозрачность, участие молодежи в реализации государственной молодежной политики, поддержка и стимулирование молодежных инициатив, приоритет духовных, нравственных и культурных ценностей, недопущение дискриминации молодежи.

— Тот факт, что в нашей республике действует специальный закон, касающийся молодежной политики, мы воспринимаем как показатель высокого внимания государства к молодежи, — говорит Хаётжон Косимов, главный специалист Ташкентского городского совета Союза молодежи Узбекистана. — В данном законодательном акте закреплены такие важные вопросы, как основные направления государственной молодежной политики, гарантии прав и свобод, социальной защиты молодежи, дополнительные меры государственной поддержки, в частности, одаренной и талантливой молодежи, молодежного предпринимательства.

В соответствии с задачами, поставленными главой государства перед депутатским корпусом в ходе встречи 12 июля текущего года, в Законодательной палате отдельное внимание уделяется работе с молодежью, поддержанию постоянных рабочих контактов с молодыми людьми, интересующимися деятельностью парламента, законотворческим процессом. Практически каждое мероприятие в Законодательной палате, включая заседания фракций, комитетов проходят с участием молодежи. Кроме того, молодые люди с современным мышлением, креативными идеями, работающие в ведущих учреждениях страны включены в состав комиссий, действующих при комитетах, что позволяет им принимать участие в предварительных обсуждениях законопроектов, высказывать свои мнения, предложения и рекомендации.

Сотрудничество с молодежью позволяет также своевременно информировать молодых людей о сути и содержании принимаемых законов, которые, далее делятся полученной информацией со своими сверстниками, друзьями и коллегами, что в конечном итоге способствует повышению уровня правовой культуры населения в целом, а также информированности о деятельности парламента.

В ходе мероприятия депутатами не только разъяснены суть, содержание и значение указанного закона в жизни молодых людей, но и даны ответы на все заданные вопросы. Также в формате заинтересованной искренней дискуссии обсуждены перспективы дальнейшего усиления поддержки молодежи со стороны государства, расширения возможностей молодых людей во всех сферах жизнедеятельности общества и государства.

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