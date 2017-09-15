Для обращения в госорганы наличие ЭЦП не обязательно

С 13 сентября 2017 года было отменено требование наличия ЭЦП для подачи обращений в госорганы.

Это стало возможным благодаря новой редакции Закона «Об обращениях физических и юридических лиц», подписанной Президентом Узбекистана 12 сентября текущего года.

Кроме того, в новой редакции Закона «Об обращениях физических и юридических лиц» введены новые понятия «повторное обращение» (обращение, в котором обжалуется или выражается несогласие с решением по предыдущему обращению, либо сообщается о несвоевременном рассмотрении обращения), «публичный прием» (принятие обращений на публичных встречах), «видеоконференцсвязь», «Электронные обращения» (обращение, поданное в установленном порядке посредством информационно-коммуникационных технологий) и т.д.

Напомним, что практика приема обращений без ЭЦП была начата с Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистана, что законодательно закрепилось данной редакцией.

Источник