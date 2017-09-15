Huawei организовал тренинг для журналистов Ферганской долины

Компания “Huawei Tech Investment Tashkent” при поддержке Специализированного Агентства по связям с общественностью “Maslov PR Tashkent” и Ферганской ассоциацией журналистов организовала выездной тренинг в Ферганскую область.

В здании ассоциации собрались представители СМИ Андижана, Намангана и Ферганы, всего более 25 человек. Основная цель тренинга — рассказать журналистам о новых трендах в PR и коммуникациях, обучить правильному взаимодействию с пресс-службами больших корпораций и бизнес-структур, включая государственные органы, а также рассказать о социальных проектах, проводимых компанией Huawei в Узбекистане.

«В стране большие перемены. Открываются двери и появляются новые возможности для инвестиций и новых направлений бизнеса. Сфера телекоммуникаций развивается очень быстро и мы хотим, чтобы региональные СМИ знали о новых технологиях и были готовы к вызовам новой эры. Для больших компаний, давно работающих в Узбекистане, и для только начинающих свою деятельность в стране, очень важно иметь правильную коммуникацию с представителями СМИ. В свою очередь, мы бы хотели, чтобы наши журналисты были активны и смогли поднять уровень и качество ресурсов, где публикуются их материалы. Чем профессиональнее СМИ в стране, тем более разборчивой становится аудитория, и более ответственными становятся государственные органы», — подчеркнул Даврон Азизов, глава корпоративных коммуникаций компании Huawei в Узбекистане.

Необходимо отметить, что для компании Huawei это первый опыт выездных тренингов для региональных журналистов, для чего компания обратилась к опыту международного PR-агентства.

«Наше Агентство работает в Узбекистане с 2008 года и за это время мы контактировали практически со всеми изданиями, работающими в стране. Для нас главная цель объяснить журналистам, что не надо полагаться на общую информацию или сухие пресс-релизы, получаемые от компаний. В развитых странах любой пресс-релиз или новость подвергается индивидуальной обработке, дополняется специальными вопросами, фактами или аналитикой, что делает материал более интересным и привлекательным для аудитории. Большинство региональных журналистов, особенно представители печатных СМИ, жалуются на то, что их газеты мало читают. Мы постараемся рассказать журналистам о том, как сделать их материалы более информативными и как именно следует взаимодействовать с пресс-службами крупных компаний для получения важной и интересной читателям информации», — отметила директор “Maslov PR Tashkent” Барно Назарзода.

Глава ассоциации журналистов Ферганской области, знаменитый журналист Мухаммаджон Обидов заявил, что подобные тренинги очень важны и повышают уровень профессионализма региональных СМИ.

«Мы очень рады, что компания Huawei решила организовать данное мероприятие именно у нас. В Фергане около 100 активных медиа-ресурсов и много творческих людей, которые готовы узнавать новое и идти в ногу с современными технологиями», — сказал Мухаммаджон Обидов.

Надо отметить, что по окончании тренинга компания Huawei объявила конкурс «Лучший материал в сфере телекоммуникаций и мобильных технологий». Авторы самых лучших статей, видео-материалов и репортажей получат шанс стать участниками медиа-тура в Китай, организованного компанией Huawei.

Источник: пресс-релиз компании