Об организации специализированной школы по углубленному изучению предметов направления информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года №ПП-3274

В целях почтения великого и бесценного наследия великого деятеля Мухаммада ал-Хоразмий и достижения высоких успехов в точных науках путем глубокого укоренения его в сознании молодого поколения, выявления одаренности учащихся в области информационно-коммуникационных технологий, а также создания необходимых условий для реализации их способностей:

1. Согласится с предложением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерства народного образования об организации специализированной школы с углубленным изучением предметов относящихся к направлению информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее – Специализированная школа).

2. Определить основными задачами Специализированной школы следующее:

организация углубленного изучения математики, физики, информатики и иностранного языка с широким использованием современных информационных и педагогических технологий на основе государственных образовательных стандартов общего среднего образования;

формирование у учащихся навыков и медиа-культуры основ программирования, баз данных и информационной безопасности, начиная со школьного периода;

организация команд молодых математиков, физиков, программистов, изобретателей среди учащихся с привлечением педагогов высшей квалификации, обеспечение их постоянного участия в республиканских и международных олимпиадах по предметам;

подготовка учащихся к получению национальных и международных сертификатов, подтверждающих уровень владения иностранными языками;

для обеспечения последовательно связи учебного процесса со сферами производства и предоставления услуг, организация прохождения производственной практики учащихся 10-11 классов в ведущих организациях направления информационно-коммуникационных технологий.

3. Одобрить предложения Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерства высшего и среднего специального образования:

об организации Специализированной школы на базе государственной общеобразовательной специализированной школы с углубленным изучением точных предметов при Ташкентском государственном экономическом университете, находящейся в системе Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан;

о безвозмездной передаче зданий и сооружений Мирзо-Улугбекского профессионального колледжа информатики, расположенного по адресу: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Тепамасжид, дом № 4, с прилегающей территорией Специализированной школе с правом оперативного управления;

о продолжении обучения учащихся 2-3 курсов Мирзо-Улугбекского профессионального колледжа информатики в здании Специализированной школы до окончания учебы.

4. Установить, что:

учащиеся принимаются в Специализированную школу по результатам письменных и устных испытаний, начиная с 5 класса, на основе квоты, определяемой Министерством народного образования и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан;

ремонт и реконструкция зданий Специализированной школы, при необходимости строительство новых зданий, оснащение классов, лабораторных комнат, библиотек и других помещений современным оборудованием, мебелью, компьютерами и другими учебно-лабораторными средствами, обеспечение их учебной литературой и методическими пособиями, дополнительное поощрение педагогов и сотрудников высшей квалификации осуществляется за счет средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий;

расходы, связанные с текущим содержанием Специализированной школы, финансируются в установленном порядке за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и других источников, не запрещенных законодательством.

5. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с Министерством народного образования:

в целях обеспечения Специализированной школы педагогами высшей квалификации по направлению информационно-коммуникационных технологий, организации учебно-воспитательного процесса на основе мировых стандартов привлечь в установленном порядке профессорско-преподавательский состав Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и университета Инха в городе Ташкенте;

в недельный срок – утвердить устав Специализированной школы, а также обеспечить государственную регистрацию в установленном порядке;

в трехмесячный срок – учредить награду под названием “Муҳаммад ал-Хоразмий издошлари” (“Последователи Мухаммада ал-Хоразмий”), выдаваемому по результатам конкурса среди одаренных учащихся школьного возраста по республике, интеграционно охватывающего математику, физику и информатику.

6. Начиная с 2017-2018 учебного года, Министерству народного образования Республики Узбекистан совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в установленном порядке принять меры по обеспечению библиотечного фонда школы необходимыми учебниками и учебно-методическими пособиями, исходя из потребностей Специализированной школы.

7. Министерству финансов Республики Узбекистан в соответствии с обоснованными расчетами Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерства народного образования Республики Узбекистан внести соответствующие изменения в параметры расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год, исходя из настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Государственного советника А.Н. Юнусходжаева.

Президент Республики Узбекистан

Ш.Мирзиёев

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