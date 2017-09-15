В рамках Недели ICTWeek Uzbekistan 2017 впервые пройдёт CIO SUMMIT

19 сентября с 14.30 в конференц-зале НВК «Узэкспоцентр» пройдёт CIO SUMMIT.

CIO CLUB UZBEKISTAN — это платформа для IT Директоров, предназначенная для обмена реализованным опытом, отработанными идеями и формирования общей стратегии для решения проблем в отечественной сфере IT, сообщают организаторы.

Это будет третье заседание клуба. Тема которого — «Обсуждение цифровой трансформации и передовых технологий».

Подробности на сайте www.ictweek.uz Телеграм: https://t.me/ictweekuzbekistan