В рамках Недели ICTWeek Uzbekistan 2017 впервые пройдёт CIO SUMMIT
15 сентября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
19 сентября с 14.30 в конференц-зале НВК «Узэкспоцентр» пройдёт CIO SUMMIT.
CIO CLUB UZBEKISTAN — это платформа для IT Директоров, предназначенная для обмена реализованным опытом, отработанными идеями и формирования общей стратегии для решения проблем в отечественной сфере IT, сообщают организаторы.
Это будет третье заседание клуба. Тема которого — «Обсуждение цифровой трансформации и передовых технологий».
Подробности на сайте www.ictweek.uz Телеграм: https://t.me/ictweekuzbekistan
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