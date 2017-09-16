Прошел узбекско-корейский круглый стол в рамках сотрудничества электронного правительства

15 сентября в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем министра административного управления и безопасности Республики Корея Ким Бу Гёмом.

В ходе встречи обсуждены перспективные направления сотрудничества в области привлечения экспертной поддержки по разработке Мастер плана электронного правительства на 2018-2020 годы, по проекту «Безопасный город» на долгосрочной основе и запуск пилотного проекта по «Безопасному городу» на примере одного района г. Ташкента.

Были также рассмотрены перспективы организации программы обучения специалистов Мининфоком и заинтересованных министерств, ведомств по проекту «Безопасный город» на примере опыта Республики Корея и повышение потенциала Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» с учётом привлечения Корейских IT компаний для совместной реализации проектов по разработке программных продуктов и аутсорсинговых услуг для стран СНГ.

В Университета Инха в. г.Ташкент прошел узбекско-корейский круглый стол, посвященный сотрудничеству в сфере электронного правительства.

В работе «круглого стола» принимали участие представители заинтересованных министерств и ведомств, а также специалисты подведомственных предприятий Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В ходе круглого стола стороны обсудили вопросы расширения дальнейшего сотрудничества в сфере электронного правительства в Узбекистане.

Кроме этого, участникам мероприятия были представлены доклады и презентации о Мастер-плане Республики Корея по электронному правительству до 2020 года, об открытых данных для открытого правительства, а также об «умным городе» (CCTV с точки зрения безопасности).

Также, в ходе круглого стола отдельное внимание было уделено дальнейшему расширению двусторонних отношений в области электронного правительства.