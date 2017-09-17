Региональный семинар МСЭ «Ключевые аспекты кибербезопасности в контексте Интернета Вещей (IoT)» пройдет в Ташкенте
17 сентября 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
Автор: Редакция журнала.
18-19 сентября в Ташкенте пройдёт Региональный семинар Международного Союза Электросвязи на тему: «Ключевые аспекты кибербезопасности в контексте Интернета Вещей (IoT)». Семинар проходит в рамках Недели ICTWEEK Uzbekistan 2017.
В рамках семинара будут работать 5 тематических сессий:
- Сессия 1: Роль государства и международного сотрудничества в вопросах кибербезопасности.
- Сессия 2: Защита критической информационной инфраструктуры. Роль CIRT и сотрудничества на национальном уровне.
- Сессия 3: Вопросы безопасности современных телекоммуникационных сетей.
- Сессия 4: Вопросы безопасности перспективных технологий: интеллектуальные транспортные системы, блокчейн, подключенные автомобили, умные города.
- Сессия 5: Развитие человеческого потенциала в сфере кибербезопасности.
С предварительной программой семинара можно ознакомиться здесь
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