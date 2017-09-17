Региональный семинар МСЭ «Ключевые аспекты кибербезопасности в контексте Интернета Вещей (IoT)» пройдет в Ташкенте
17 сентября 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
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18-19 сентября в Ташкенте  пройдёт Региональный семинар Международного Союза Электросвязи на тему: «Ключевые аспекты кибербезопасности в контексте Интернета Вещей (IoT)». Семинар проходит в рамках Недели ICTWEEK Uzbekistan 2017.

В рамках семинара будут работать 5 тематических сессий:

  • Сессия 1: Роль государства и международного сотрудничества в вопросах кибербезопасности.
  • Сессия 2: Защита критической информационной инфраструктуры. Роль CIRT и сотрудничества на национальном уровне.
  • Сессия 3: Вопросы безопасности современных телекоммуникационных сетей.
  • Сессия 4: Вопросы безопасности перспективных технологий: интеллектуальные транспортные системы, блокчейн, подключенные автомобили, умные города.
  • Сессия 5: Развитие человеческого потенциала в сфере кибербезопасности.

С предварительной программой семинара можно ознакомиться здесь

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