Семинар «Интерактивные технологии в образовательном процессе»

22 сентября в Ташкенте отечественная компания Teleset Alfa совместно с японской компанией Epson и российским учебным центром Digis проводит семинар по ознакомлению образовательных учреждений Узбекистана с передовыми продуктами в области информационных технологий.

На семинаре «Интерактивные технологии в образовательном процессе» можно будет ознакомиться , с продуктами одного из мировых лидеров в области интерактивных решений – Smart Technologies, которые стали де-факто стандартом в образовательном процессе во многих развитых странах мира, а также, с продуктами одного из лидеров в области струйной печати и проецирования – Epson.

Подробности о семинаре можно узнать здесь