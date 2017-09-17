Семинар «Интерактивные технологии в образовательном процессе»
17 сентября 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации, Новости.
Автор: Редакция журнала.
22 сентября в Ташкенте отечественная компания Teleset Alfa совместно с японской компанией Epson и российским учебным центром Digis проводит семинар по ознакомлению образовательных учреждений Узбекистана с передовыми продуктами в области информационных технологий.
На семинаре «Интерактивные технологии в образовательном процессе» можно будет ознакомиться , с продуктами одного из мировых лидеров в области интерактивных решений – Smart Technologies, которые стали де-факто стандартом в образовательном процессе во многих развитых странах мира, а также, с продуктами одного из лидеров в области струйной печати и проецирования – Epson.
Подробности о семинаре можно узнать здесь
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