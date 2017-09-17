Состоялась встреча с делегацией Южной Кореи во главе с заместителем министра внутренних дел и безопасности

15 сентября в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией Южной Кореи во главе с заместителем министра внутренних дел и безопасности г-ном Шим Бо Гюн. На встрече участвовал первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олимжон Умаров.

На встрече отмечена эффективность двухстороннего сотрудничества по направлению “электронное правительство”, также отмечено, что проекты осуществляемые с начала 2012 года между Республикой Корея и Узбекистаном дали свои плоды.

По сведениям Корейской стороны, развитие “электронного правительства” за последние 50 лет находится в центре внимания правительства. И это даёт свои результаты в повышении конкурентоспособности государственного управления.

Министерство внутренних дел и безопасности Республики Корея является непосредственным ответственным за развитие “ электронное правительство”, за отрасли информатизации. На сегодняшний день Узбекистан тесно сотрудничает с Национальным агентством информационного общества Республики Корея, Корейским институтом исследований и развития информатизации регионов которые входят в систему данного министерства.

В свою очередь, сегодня главной задачей является применение информационных технологий во всех отраслях общества, в частности при развитии государственных услуг, обеспечении безопасности общества, при разработке и популяризации открытых данных, при переработке больших данных (big data) с учетом современных IT-трендов, для поднятия отношений на новый уровень.

Принятие программы «Безопасный город» по постановлению Президента Республики Узбекистан, требует подготовку новых систем и разработок в этом направлении, повышение доли информационно-коммуникационных технологий по обеспечению спокойствия общества на основе международного опыта. Г-н Шим Бо заверил, что поддержит организацию специальных учебных курсов по изучению систем безопасности г. Сеул для узбекских специалистов. Также, об оказании содействия для участия корейских экспертов и консультантов при осуществлении проектов программы «Безопасный город» в г.Ташкенте.

Между правительствами Узбекистан и Республикой Корея согласован план мероприятия по подписанию меморандума по тесному сотрудничеству.

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