В Ташкенте стартовала ежегодная Неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan-2017

Неделя ИКТ, которая пройдет с 18-22 сентября в Ташкенте, является важнейшим ежегодным событием в сфере информационно-коммуникационных технологий Узбекистана и объединяет целый ряд специализированных мероприятий, об этом на пресс-конференции рассказали организаторы Недели.

На пресс-конференции выступили представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, организаторы, а также партнёры и спонсоры:

Ван Пэн, Генеральный директор Huawei Tech Investment Tashkent.

Сюн Лунюй, Заместитель директора ZTE Corporation в Узбекистане.

Айбек Арифджанов, Генеральный директор ДП «SOFTLINE».

Рональд Бенковски, Генеральный директор Microsoft CIS

Неделя ИКТ Узбекистана — ICTWEEK Uzbekistan является важнейшим ежегодным мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий Узбекистана, в рамках которого проводятся Саммит, Форум, Выставка, а также множество других специализированных мероприятий, премий, презентаций и акций.

С этого года организационный комитет ICTWEEK-2017, следуя определенным критериям, поставил перед собой четкие задачи по изменению формата проведения Недели на более инновационный. Учитывая все пожелания участников и посетителей прошлогодних мероприятий, оргкомитет ICTWEEK 2017 выбрал местом проведения Недели НВК «Узэкспоцентр». Удобное расположение, новое выставочное оборудование и высокое сервисное обслуживание позволят реализовать проект на самом высоком уровне.

В этом году Неделя ИКТ также получила особую поддержку государственных структур. Так, 5 июля 2017 года принято Постановление Кабинета Министров, призванное оказать повсеместное содействие организации и проведению Недели ИКТ Узбекистана — ICTWEEK Uzbekistan 2017. Постановление направленно на стимулирование развития сферы ИКТ и рынка программных продуктов, демонстрации возможностей и преимуществ, полученных от внедрения системы «Электронное правительство» в Узбекистане, а также ставит целью развитие сферы ИКТ и расширение международного сотрудничества.

Первым официальным мероприятием в рамках Недели станет ICTSummit 2017. Мероприятие пройдет в формате пленарного заседания. Представители Всемирного Банка расскажут об оценке и тенденциях цифровой экономики, а приглашенный международный эксперт — о трансформации операции как о важном этапе развития ИКТ Узбекистана. На Саммите выступят руководители государственных органов управления, предприятий и организаций сферы ИТ, международные эксперты и аналитики, представители таких компаний как Белтелеком, Microsoft, IBM, Huawei и др.

20 сентября начнет свою работу ICTForum 2017, который разделен на несколько секций. Заседание секции «Egovernment Uzbekistan» пройдет в конференц-зале НВК «Узэкспоцентр» с 9.30 до 13.30. Спонсором секции выступила компания ZTE. Форум продолжится заседанием секции «Цифровая трансформация в финансовом секторе» с 14.00 до 18.00. Спонсор секции — Информационно-аналитический журнал ICTNEWS.

21 сентября ICTForum продолжится заседаниями секций «ИТ Инфраструктура» (конференц-зал НВК «Узэкспоцентр» 9.30 -13.30) и «Информационная безопасность» (с 14.00 до 18.00). Спонсорами секций стали компании MICROSOFT и SOFTLINE, соответственно. В рамках заседаний будут освещены такие темы как использование облачных технологий для улучшения взаимодействия сотрудников облачные сервисы, мобильное обучение и будущее образования, искусственный интеллект и кибербезопасность, и другие актуальные для отрасли вопросы, которые участники обсудят во время панельных дискуссий. В этом году Форум собрал участников из таких стран как: Россия, Беларусь, Япония, Китай, Великобритания, Индия, Нидерланды, Корея, Казахстан.

Целью проведения ИКТ Выставки ICTEXPO 2017, которая пройдет с 19 по 21 сентября, является демонстрация достижений в сфере информационных технологий и коммуникаций, формирование профессиональной площадки экспертного сообщества; развитие конкурентных преимуществ субъектов национального рынка. Учитывая высокий спрос на участие в выставке, оргкомитет Недели выделил дополнительное пространство для экспозиционных стендов в новом тентовом павильоне #5. Участниками выставки стали более 70 компаний-экспонентов, представляющих отечественную отрасль сферы ИКТ, а также таких стран как Россия, Казахстан, Китай, Швейцария и др. Такой активный интерес компаний к участию на выставке также обусловлен выгодными условиями, которые были отражены в Постановлении, согласно которому АО «НВК «Узэкспоцентр» предоставило Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан льготные расценки для выставочных площадей и оборудования во время проведения Недели ИКТ.

Участники ICTEXPO 2017 также могут заключать договоры с органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах на приобретение, разработку и оказание услуг по созданию информационных систем, баз данных, ресурсов и других программных продуктов.

В рамках Постановления также отдельное внимание было уделено освещению мероприятия в ведущих СМИ Республики. Так, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Национальному информационному агентству Узбекистана, хокимияту города Ташкента было рекомендовано обеспечить широкое освещение мероприятий Недели ИКТ в СМИ, в том числе через доступные для зарубежных пользователей информационные ресурсы. Для создания дополнительных условий представителям СМИ, во время всех мероприятий Недели будет работать специально созданный пресс-центр — рабочая зона и зона для отдыха, оборудованная компьютерами, принтером, и доступом к скоростному Интернету.

Новый подход к организации Недели отразился в целом ряде активностей. В частности, одним из нововведений этого года стала услуга онлайн бронирования стенда для участия на выставке. В соответствующем разделе сайта www.ictweek.uz была доступна схема расположения стендов, где с помощью интерактивной карты каждый потенциальный участник мог выбрать понравившееся месторасположение и забронировать выставочное место. Оргкомитет ICTWeek Uzbekistan также объявил конкурс среди активной молодежи на участие в мероприятиях Недели ИКТ в качестве волонтеров. Предпочтение отдавалось кандидатам, владеющим узбекским, русским и английскими языками, а также тем, кто принимал участие в масштабных выставках прошлых лет.

О компании-организаторе Неделя ИКТ Узбекистана проводится при официальной поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Организаторами Недели ИКТ Узбекистана является ICTNEWS CONFERENCES. Техническим спонсором является АК «Узбектелеком».