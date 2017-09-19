Калькулятор риска пролиферативной ДР при сахарном диабете 2-типа узбекской популяции

Специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан разработали программу, предназначенную для расчета риска развития пролиферативной диабетической ретинопатии (ДР) при сахарном диабете (СД) 2 типа жителей Узбекистана.

Программа обеспечивает выполнение следующих функций: вводятся основные факторы риска- продолжительность СД, генотип, результаты анализов на гликированный гемоглобин, артериальная гипертония, дислипидемия, индекс массы тела, нефропатия, сердечно-сосудистые заболевания, курение, возраст, наличие и степень непролиферативной ретинопатии, проводится подсчет баллов; выводится шкала риска возникновения пролиферативной ретинопатии, выводятся рекомендации. Полученные данные могут быть использованы для первичной профилактики пролиферативной ДР при СД2.

Калькулятор облегчает работу врача и способствует ранней диагностике пролиферативной ДР при СД2 жителей Узбекистана. Применяется в эндокринологии и рекомендуется для использования врачами лечебно-профилактических учреждений эндокринологического профиля.

На данную программу специалистам медицинского центра выдано свидетельство № DGU 04577.

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