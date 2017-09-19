Мининфоком и Cisco подписали документ о сотрудничестве

В рамках визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США делегация Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций по поручению главы государства посетила штаб-квартиру компании Cisco в Кремниевой долине (штат Калифорния). Здесь состоялась встреча с вице-президентом по стратегии, технологиям и инновациям Дагом Вебстером.

В ходе встречи представители Cisco презентовали видение компании по цифровизации экономики в мире, решения по кибербезопасности, проекты «умного» и безопасного города на основе «интернета вещей» (IoT), а также решения по взаимодействию и общению в коллективе.

Состоялись переговоры по дальнейшему сотрудничеству между компанией Cisco и Мининфокомом по направлению разработки стратегии развития безопасного и «умного» города в Узбекистане. По итогам переговоров подписано соглашение о намерениях и дальнейшему сотрудничеству по следующим направлениям:

— поддержка и передача опыта в концепции «умных городов» (smart city) и IoT;

— содействие в улучшении практик управления кибербезопасностью;

— участие в цифровом преобразовании Узбекистана посредством развития информационных и коммуникационных технологий в республике;

— поддержка и передача опыта в области широкополосного доступа.

Компания Cisco была основана в 1984 году и является мировым лидером в области сетевых технологий, разработки современных и инновационных платформ для коммуникации и общения людей и организации. В 2016 году доход от продаж технологии и услугам составил 46 млрд долларов США.

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