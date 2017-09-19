Решения Huawei: От цифровой трансформации до развития ШПД в Узбекистане

Дан старт важному событию индустрии ИКТ в Узбекистане: с 18 го по 22 сентября 2017 года, в Ташкенте началась Неделя ИКТ — ICTWEEK Uzbekistan 2017. В рамках данного проекта проводится ICT Summit, ICT Forum и ICT Expo, а также множество других специализированных мероприятий и презентаций.

Huawei, являясь «Самым Инновационном Брендом» 2016 года, и в этом году решил стать генеральным спонсором ICT Summit (Саммит ИКТ), и представить презентации экспертов с новейшими решениями, которые вызовут высокий интерес у участников рынка ИКТ Узбекистана.

«В этом году мы пригласили 4 экспертов нашей компании с ключевыми тематиками. Основная тема будет посвящена фундаментальному развитию ИКТ в рамках глобальной цифровой трансформации, где наш эксперт будет говорить, о мировой практики и динамики развития индустрии. Кроме этого важно отметить трансформацию услуг, это означает, что при определении стратегии по развитию ИКТ, мы сможем помочь государству безболезненно трансформировать все услуги и операции с наименьшими затратами. Следующей темой будет концепция «Безопасный город». Это очень важный проект для нашей компании. Мы знаем, что и руководство страны смотрит на понятие «безопасного города» очень серьезно и в данном контексте мы готовы представить все возможные решения Huawei начиная с «командного центра» до «системы анализа видео наблюдения». Мы смело можем заявить, что наш опыт применяется в более 100 городах мира. В целом хотелось бы отметить, что Huawei является частью большой экосистемы сферы ИКТ, которую руководство страны планирует строить, основываясь на мировой опыт и используя новейшие технология», — прокомменитровал Ван Пэн, генеральный директор Huawei в Узбекистане.

Необходимо отметить, что в этом году компания пригласила своего партнера из Беларусии, компанию «Beltelecom» выступить презентацией по развитию широкополосного доступа и поделиться своим опытом по экономиеской эффесктивности развития ШПД в стране. Технический директор «Beltelecom» Вадим Шайбаков расскажет о роли развития ШПД в построении инфраструктуры ИКТ, а также об улучшении благополучия населения, которое непосредственно связано с этим фактором.

Компания Huawei, кроме этого является активным участником «ICT EXPO» и в этом году на стенде компании можно увидеть много новшеств, включая презентацию флагманов компании — смартфоны “Huawei P10” и “Huawei P10 Plus”.

«Мы предоставляем наш стенд как мини фотостудию, в которой посетители смогут ознакомиться со всеми возможностями наших смартфонов в сфере профессионального фотографирования. Всем известно, что Huawei тесно сотрудничает с мировой компанией Leica, и делает большой акцент, на улучшение камер смартфонов и увеличение быстродействия смартфонов. Бренд-амбассадор компании, знаменитый рефери ФИФА, Равшан Ирматов также будет гостем нашего стенда, и с его помощью будут разыграны ценные призы от нашей компании. Кроме этого, на нашем стенде совместно с нашими партнерами будут продемонстрированы такие решения как «Умный Дом», «Безопасный Город» и системы «Face Recognition», то есть опознания посетителей при помощи специальных камер и програмных обеспечений», — сказал Даврон Азизов, глава корпоративных коммуникаций Huawei в Узбекистане.

В заключение можно сказать, что стенд компании Huawei в прошлом году был признан как «Самый посещамый стенд», а компания получила признание в качестве «Самого инновационного бренда». В этом году специалисты компании будут также бороться за каждую симпатию посетителей саммита и выставки, а также покажут наибольшие количество новинок, широко продвигаемых на мировом рынке ИКТ.

Источник: пресс-релиз компании