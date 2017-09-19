В рамках Недели — ICTWEEK Uzbekistan 2017 прошел Саммит

В рамках Недели ИКТ — ICTWEEK Uzbekistan 2017 сегодня в Ташкенте прошел Саммит по информационно-коммуникационным технологиям. В нем приняли участие более 300 делегатов из Международного союза электросвязи, Мирового банка, Южной Кореи, Китая, России, Белоруссии и представители международных организаций, ведущих IT-компаний.

Активное участие иностранных делегатов является подтверждением международного статуса мероприятия. В ходе Саммита участники обсудили ряд стратегических задач, поставленных перед отраслью и перспективы развития ИКТ-бизнеса в новых условиях. Мероприятие прошло в формате пленарного заседания. В частности, шла речь о тенденциях цифровой экономики, трансформации операций как о важном этапе развития ИКТ Узбекистана.

На Саммите выступили руководители органов государственного управления, предприятий и организаций сферы ИТ, международные эксперты и аналитики, представители таких компаний как Белтелеком, Microsoft, IBM, Huawei и др. В частности, были заслушаны доклады на такие современные темы, как: «Тренды в цифровой экономике», «Индустрия 4.0», «О роли искусственного интеллекта в цифровой экономике», «Эволюция мобильных технологий и их влияние на дальнейшее развитие Республики Узбекистан», «О фундаментальном развитии ИКТ в рамках глобальной цифровой трансформации», «Трансформация операций – важный этап развития ИКТ в Республике Узбекистан» и «О развитии широкополосного доступа, как о факторе влияния на инфраструктуру ИКТ и благосостояние страны».

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