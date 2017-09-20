Делегация Мининфокома провела встречи в Кремниевой долине

В рамках визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США делегация Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций по поручению главы государства посетила Кремниевую долину (штат Калифорния), где провела встречи и переговоры о сотрудничестве с ведущими IТ-компаниями.

На встреча с инвестором в глобальные стартапы компании HP Tech Ventures Виталием Голомбом говорилось о создании и поддержке экосистемы технопарков и инновационных центров на примере Кремниевой долины. Рассмотрены возможности сотрудничества в разработке механизмов по привлечению инвестиций для поддержки IT-стартапов в Узбекистане.

Встреча с генеральным менеджером Amazon Web Services (дочерняя компания Amazon) Камфиусом Басом была посвящена возможности строительства датацентров с использованием солнечных панелей на территории Узбекистана, а также предоставления веб-услуг через платформы Amazon Web Services для пользователей а Узбекистане.

В компании Cisco на переговорах с вице-президентом по стратегии, технологиям и инновациям Доуггом Вебстером обсуждалось сотрудничество в разработке стратегии развития «умных» и безопасных городов в Узбекистане. По итогам переговоров подписано соглашение о намерениях и дальнейшему сотрудничеству по ряду направлений.

На встрече с руководителем по экономическому росту инициатив Facebook Клэйр Дэви говорилось об участии представителей компании в IT-мероприятиях в Узбекистане и разных направлениях сотрудничества, в том числе по внедрению социальных проектов: в области поддержки женщин-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, стартапов и т. д. Достигнута договоренность об установлении официального статуса страницы Президента Республики Узбекистан в Facebook, а также проработке возможности поддержки и популяризации страниц государственных служащих.

Делегация Мининфокома посетила акселератор Google Launchpad и бизнес-инкубатор Plug and Play Tech Center, а также встретилась с со-основателем «Школы 42» Кваме Янгнане. В компании Openbucks был подписан Меморандум о взаимопонимании с Университетом Инха в Ташкенте, которым предусмотрена реализация инициативы Silicon Valley Talks — организация встреч экспертов из США со студентами и разработчиками Узбекистана.

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