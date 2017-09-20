На выставке ICTExpo 2017 проходят соревнования по робототехнике Central Asia Robot Challenge (CARC)

Сегодня в Ташкенте стартовали Центрально азиатские соревнования по робототехнике среди детей и юношей. Мероприятие проходит в рамках Недели ICTWeek Uzbekistan 2017. Сегодня на стенде АК «Узбектелеком» состоялось торжественное открытие соревнований.

Central Asia Robot Challenge (CARC) – первые соревнования по робототехнике среди стран Центральной Азии, проводимые в Узбекистане. Соревнования организованы при содействии Агентства по науке и технологиям Республики Узбекистан, Союза Молодежи Узбекистана, НОУ «Robokidz»– школа робототехники.

Национальный оператор мобильной связи Узбекистана UZMOBILE оказал спонсорскую и организационную помощь в проведении CARC.

Участников соревнований приветствовали: Заместитель генерального директора Агентства по науке и технологиям Олимжон Туйчиев,

Тимур Азаматов, соучредитель проекта RoboKidz Education – первой школы робототехники в Узбекистане и Фаррух Зияев, директор по развитию UZMOBILE.

Главной целью данного мероприятия является повышение интереса молодежи к спортивной и образовательной робототехнике, а также повышение престижа инженерных профессий.

В рамках CARC проводится несколько видов соревнований для детей до 14 лет и старше 14 лет:



Робо-сумо: на конструкторах Lego Mindstroms; Arduino

Гонки по линиям: на конструкторах Lego Mindstroms; Arduino

Шорт-трек: Arduino

Для участия в соревнования в Ташкент приехала представительная делегация из Казахстана.

Победители определятся уже 21 сентября. Соревнования проходят в павильоне «Атриум» НВК «Узэкспоцентр». Победители получат призы от спонсора UZMOBILE.

Ознакомиться с регламентом соревнований и записаться на соревнования можно на сайте www.carc.uz