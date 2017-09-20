Подписан Меморандум о сотрудничестве между Мининфоком и Microsoft

В рамках визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в США подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и компанией Microsoft. Двусторонний документ о намерении определяет области потенциального сотрудничества между Мининфоком и одним из мировых лидеров ИТ технологий.

Потенциальное сотрудничество будет осуществляться в таких направлениях как: улучшение защиты интеллектуальной собственности и повышение уровня кибербезопасности Узбекистана; продвижение инноваций в области информационных технологий, облачных и мобильных решений; технологии электронного правительства; открытые данные и продвижение больших данных (big data); разработка программного обеспечения; разработка IoT-решений.

Согласно Меморандуму стороны согласились о развитии поэтапного сотрудничества. В случае согласования условий взаимодействия работа Microsoft на следующем этапе будет направлена на повышение уровня осведомленности об облачных и мобильных технологиях (включая развитие навыков и передачу знаний), экспертную поддержку для стартапов, создание облачных и мобильных бизнес-решений, разработку проектов по открытым данным и big data, а также организацию тренингов по развитию IT-навыков и кибербезопасности.

О компании Microsoft

Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и решений, которые помогают людям реализовать свой потенциал.

Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр устройств и услуг для корпоративных и индивидуальных пользователей, которые дают новые возможности людям по всему миру, на работе и дома. В число устройств и услуг входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает интерактивные (online) услуги, издает книги по компьютерной тематике, производит периферийное оборудование для компьютеров, занимается исследовательской деятельностью и разработкой новых компьютерных технологий. Microsoft работает в более чем в 190 странах. Продукты Microsoft переведены более чем на 45 языков и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров.

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