В Узбекистане разрабатывается система автоматического выявления уязвимостей CMS веб-сайтов в интернете

Центр обеспечения информационной безопасности разрабатывает систему для своевременного выявления уязвимостей на веб-сайтах с целью предотвращения возникновения различных инцидентов с их применением.

Разработка данной системы является продолжением проводимых Центром работ по обеспечению информационной безопасности национального сегмента сети интернет.

Реализация данного проекта позволит:

повысить эффективность обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов в сети интернет;

своевременно выявлять уязвимости на веб-сайтах;

своевременно реагировать на инциденты информационной безопасности в национальном сегменте сети интернет;

формировать базу данных по актуальным уязвимостям и угрозам информационным ресурсам;

проводить анализ выявленных уязвимостей и других видов нанесения вреда и/или ущерба информационным ресурсам.

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