В Узбекистане разрабатывается система автоматического выявления уязвимостей CMS веб-сайтов в интернете
20 сентября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Администратор сайта.
Центр обеспечения информационной безопасности разрабатывает систему для своевременного выявления уязвимостей на веб-сайтах с целью предотвращения возникновения различных инцидентов с их применением.
Разработка данной системы является продолжением проводимых Центром работ по обеспечению информационной безопасности национального сегмента сети интернет.
Реализация данного проекта позволит:
- повысить эффективность обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов в сети интернет;
- своевременно выявлять уязвимости на веб-сайтах;
- своевременно реагировать на инциденты информационной безопасности в национальном сегменте сети интернет;
- формировать базу данных по актуальным уязвимостям и угрозам информационным ресурсам;
- проводить анализ выявленных уязвимостей и других видов нанесения вреда и/или ущерба информационным ресурсам.
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