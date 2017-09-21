ICTForum 2017 продолжает работу в рамках ICTWeek Uzbekistan 2017

Продолжает свою работу двухдневный ICTForum 2017, разделенный на четыре секции. Заседание секции «E-government Uzbekistan» прошло 20 сентября в конференц-зале НВК «Узэкспоцентр». Спонсором секции выступила компания ZTE. Участники панельной дискуссии Андрей Беклемишев, Caбoлчь Paднaи, Дмитрий Калугин, Hunt La Cascia обсудили вопросы, касающиеся трансформации государственных услуг.

Форум продолжился заседанием секции «Цифровая трансформация в финансовом секторе» (с 14.00 до 18.00), где участники панельной дискуссии Владимир Алексеев, Сергей Перевезенцев, Рустам Файзиев, Абдулазиз Саттаров, Амит Дарда, Томас Ламанаускас и Олег Петров рассказали о передовых технологиях в трансформации финансового сектора.

21 сентября ICTForum продолжится заседаниями секций «ИТ Инфраструктура» (конференц-зал НВК «Узэкспоцентр» 9.30 -13.30) и «Информационная безопасность» (с 14.00 до 18.00). Спонсорами секций стали компании MICROSOFT и SOFTLINE соответственно. В рамках заседаний будут освещены такие темы как использование облачных технологий для улучшения взаимодействия сотрудников, облачные сервисы, мобильное обучение и будущее образования, искусственный интеллект и кибербезопасность, и другие актуальные для отрасли вопросы.

Спикеры из таких стран как Казахстан, Венгрия, Россия, Нидерланды, Великобритания, Япония, Южная Корея, Индия являются представителями различных IT компаний – лидеров в своей области: UZINFOCOM, World Bank, IDC, Oracle, САП, OT-MORPHO, VEON, ModeFinServer, CLICK, УП SSP Maroqand, IBM, Microsoft, NEC, Национальное агентство по продвижению ИТ индустрии Республики Корея (NIPA), Promethean, ESET, Лаборатория Касперского и др.