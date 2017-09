Состоялась Генеральная Ассамблея Международной федерации электронных видов спорта

15 сентября 2017 года, в отеле Hilton Hotel в Аль-Айн, Объединенные Арабские Эмираты состоялась Генеральная Ассамблея Международной федерации электронных видов спорта, на которой Шейх Султан единогласно переизбран Президентом Азиатской федерации электронных видов спорта, а Заурхан Алиев, Президент Киберспортивной и Компьютерной Ассоциации Узбекистана избран Вице-президентом Азиатской федерации электронных видов спорта по Северной и Центральной Азии.

Сидящие (слева направо): Заур Алиев из Узбекистана, Эдди Лимче Чен из Индонезии, Логман Шаварани из Ирана, Дато Анант Севланга Натан из Малайзии, Шейх Султан бин Халифа Аль Нахйян из ОАЭ, Ман Су Чу из Республики Корея, Локеш Суджи из Индии и Мохаммад Али из Ирана. Стоящие (слева направо): Ким из Республики Кореи, Суйрадж Дангол из Непала, Турки Альфаузан из Саудовской Аравии, Паннавит Танасуванкасем из Таланда, Бадрал Сухбаатар из Монголии, Исмаил Азми Аднан из Мальдивских островов, Динбука Ратнаяке из Шри-Ланки, Алекс Лим из Республики Корея, Али Хамад Альсулаити из Бахрейна, Фредерико Александр Дос Сантос Розарио из Макау и Хишам АльТахер из ОАЭ.

Шейх Султан бин Халифа бин Шакбут Аль Нахйян был единогласно переизбран Президентом Азиатской федерации электронных видов спорта Генеральной Ассамблеей, которая собрала представителей Международной федерации электронных видов спорта, 15 сентября 2017 года, в отеле Hilton Hotel в Аль-Айн, Объединенные Арабские Эмираты.

Генеральный секретарь Международной федерации электронных видов спорта Алекс Лим представил Шейху Султану свидетельство о членстве Азиатской федерации электронных видов спорта. Генеральная Ассамблея постановила добиваться более тесных отношений с Олимпийским Советом Азии в целях продвижения электронных видов спорта на спортивных мероприятиях. Алекс Лим рекомендовал развивать хорошие взаимоотношения с OCA и продвигать Азиатскую Федерацию электронных видов спорта, как признанный орган Международной федерации электронных видов спорта.

Генеральная Ассамблея одобрила создание штаб-квартиры Азиатской Федерации электронных видов спорта в ОАЭ и Секретариате в Иране. Азиатская Федерация электронных видов спорта подтвердила, что первый Азиатский континентальный чемпионат по электронным видам спорта будет запланирован летом 2018 года в ОАЭ по четырем играм из: FIFA, Pro Evolution Soccer (PES), Street Fighter V, Tekken, League of Legends, Counter Strike: GO (CS: GO), DOTA2 и Call of Duty. Выбираются два индивидуальных титула и два командных титула.

На заседании Генеральной Ассамблеи присутствовали Шейх Султан бин Халифа Аль Нахйян, Лохман Шаварани из Ирана, генеральный секретарь и следующие представители национальных федераций по электронным видам спорта:

Али Хамад Али Алсулаити из Бахрейна

Локеш Суджи из Индии

Эдди Лимче Чен из Индонезии

Мохаммад Али из Ирана

Фредерико Александр Дос Сантос Розарио из Макау

Дато Анант Севланга Натан из Малайзии

Исмаил Азми Аднан из Мальдивских островов

Бадрал Сухбаатар из Монголии

Суйрадж Дангол из Непала

Турки Альфаузан из Саудовской Аравии

Ман Су Чу из Республики Корея

Динука Ратнаяке из Шри-Ланки

Паннавит Танасуванкасем из Таиланда

Заур Алиев из Узбекистана

На заседании Генеральной Ассамблеи присутствовали члены Совета Международной федерации электронных видов спорта Чулвонг Лим, Генеральный секретарь Международной федерации электронных видов спорта из Южной Кореи и члены Совета Международной федерации электронных видов спорта Джейсон Эдвард Батзофин из Англии, Константин Сурконт из России, Колин Эндрю Вебстер из Южной Африки и Хансмагнус Джонссон из Швеции.

Также присутствовали Касто Абундо из Филиппин, Андре Готье из Канады, Ван Шэнь из Китая, Адиб Жерави из Сирии, Мо. Н. Консари из Великобритании, Ахмед Хишам из Объединенных Арабских Эмиратов и Филипп Лоуэр Алимо из Ганы.

Его Превосходительство Шейх Султан бин Халифа бин Шакбут Аль Нахйян поприветствовал всех участников. Он особенно приветствовал членов правления Международной федерации электронных видов спорта и поблагодарил их за признание Азиатской федерации электронных видов спорта. Шейх Султан отметил, что это усилит солидарность Азиатской федерации электронных видов спорта и окажет содействие в нашей работе по продвижению электронного спорта на континенте и увеличит количество национальных сборных и соревнований в Азии. Шейх подчеркнул, что соревнования — причина, по которой развивается электронный спорт, и что игроки участвуют в турнирах, чтобы проверить свое мастерство на высшем уровне, в то время как поклонники смотрят и восхищаются их мастерством. Шейх Султан отметил, что электронный спорт стал образом жизни, и мы здесь собрались, чтобы продвигать электронный спорт, который все мы любим. Он надеялся на плодотворную встречу и свободное и открытое обсуждение всех вопросов.

Господин Алекс Лим, Генеральный секретарь Международной федерации электронных видов спорта (IeSF), выступил перед Ассамблеей. Он поблагодарил Шейха Султана за приглашение членов совета IeSF. Господин Лим выразил надежду на тесное сотрудничество между Азиатской Федерацией электронных видов спорта (AeSF) и Международной федерацией электронных видов спорта (IeSF) в целях дальнейшего укрепления обоих органов.

Член Совета IeSF Колин Эндрю Вебстер из Южной Африки одобрил тесные связи между AeSF и IeSF. Он подчеркнул, что AeSF, в качестве члена IeSF, является крупнейшей континентальной федерацией электронного спорта, участвующей в мероприятия всех стран-членов.

Генеральная Ассамблея одобрила поправки к Уставу Азиатской федерации электронного спорта и избрала следующих членов Совета сроком на 2017-2021 годы:

Президент: Шейх Султан бин Халифа Аль Нахйян (ОАЭ)

Вице-президент: Дато Анант Севланга Натан (Малайзия)

Вице-президент по Западной Азии: Абдулазиз Аль Афалик (Саудовская Аравия)

Вице-президент по Северной и Центральной Азии: Заур Алиев (Узбекистан)

Вице-президент по Южной Азии: Локеш Суджи (Индия)

Вице-президент по Восточной Азии: Эдди Лимче Чен (Индонезия)

Вице-президент по Юго-Восточной Азии: Ман Су Чо (Южная Корея)

Генеральный секретарь: Логман Шаварани (Иран)

Ассистент Генерального секретаря: Исмаил Азми Аднан (Мальдивские острова)

Казначей: Мохаммад Али (Иран) Алекс Чулвонг Лим, Генеральный секретарь IeSF (Южная Корея)

Генеральная Ассамблея назначила следующих Председателей комиссии:

Техническая комиссия: Равиинвиджесинха Виджаятилаке (Шри Ланка)

Конкурсная комиссия: Локеш Суджи (Индия)

Комиссия спортсменов: Фредерико Александр Дос Сантос Росарио (Макау)

Комиссия рефери: Эдди Лимче Чен (Индонезия)

Комиссия по СМИ и маркетингу: Исмаил Азми Аднан (Мальдивские острова)

О Киберспортивной и компьютерной Ассоциации Узбекистана 2 июня 2017 года в гостинице HYATT Regency Tashkent прошла официальная презентация «Киберспортивной и компьютерной ассоциации Узбекистана». В ней приняли участие представители министерств, государственных структур и зарубежные партнёры ассоциации, такие как Федерация IeSF и Федерация компьютерного спорта России. Киберспортивная и компьютерная Ассоциация Узбекистана стала первой профессиональной платформой, целью которой является развитие компьютерного спорта, как части международного спортивного движения и подготовки граждан страны к жизни в информационном обществе. Было отмечено, что на 3 этаже торгово-развлекательного комплекса Вега в Ташкенте планируется построить современную Кибер Арену для проведения международных турниров по компьютерному спорту.

Это будет современное многофункциональное место отдыха, которое будет единственной площадкой для проведения киберспортивных турниров и профильных игровых мероприятий в Узбекистане. В ходе презентации было отмечено, что увлечение молодёжи компьютерными играми, по мнению специалистов, перерастает в умение пользоваться современной техникой, собирать и настраивать персональные компьютеры. А общение игроков в интернете и обмен информацией позволяют расширять кругозор, развивают навыки компьютерного манипулирования объектом, интуицию, логику, способность просчитывать действия и концентрировать внимание. Во время презентации было сообщено, что Киберспортивная и Компьютерная Ассоциация Узбекистана стала полноправным членом Международной федерации еспорта IeSF и Сурконт Константин Владимирович, Член правления IeSF вручил Заурхану Алиеву, Президенту Киберспортивной и Компьютерной Ассоциации Узбекистана диплом федерации. Было сказано, что теперь в Узбекистане ежегодно будут проводиться официальные чемпионаты Узбекистана по компьютерным играм по правилам IeSF, а сборная Узбекистана ежегодно будет принимать участие в финале чемпионата по версии IeSF.