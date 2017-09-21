В Ташкенте проходит выставка ICTEXPO 2017

С 19 по 21 сентября в выставочном комплексе «Узэкспоцентр» проходит выставка ICTEXPO 2017 являющаяся одним из главных мероприятий Недели ИКТ — ICTWEEK Uzbekistan 2017.

Главной целью проведения ИКТ Выставки ICTEXPO 2017, является демонстрация достижений в сфере информационных технологий и коммуникаций, формирование профессиональной площадки экспертного сообщества, развитие конкурентных преимуществ субъектов ИТ-рынка.

В этом году организаторы постарались максимально улучшить формат выставки, сделать её более интересной, продуктивной и удобной как для профильных специалистов, так и для широкого круга посетителей, и эффективной для самих экспонентов. Так, например, каждый потенциальный участник в этом году имел возможность в режиме онлайн забронировать стенд на карте площадок павильонов. В результате, в этом году выставка будет проходить сразу в двух павильонах. Учитывая высокий спрос на участие в выставке, оргкомитет Недели выделил дополнительное пространство для экспозиционных стендов в новом тентовом павильоне №5.

Необходимо отметить, что в этом году было принято специальное Постановление Кабинета Министров, которое предусматривает дополнительный стимул для участников выставки.

Так, например, государственные органы, в порядке исключения, получат возможность заключать прямые договоры с отечественными компаниями в сфере ИКТ – участниками выставки. Всё это повысит эффективность проведения ICTEXPO 2017 для субъектов бизнеса в плане заключения договоров и контрактов прямо на выставке.

Участниками выставки ICTEXPO 2017 стали более 70 компаний-экспонентов на площади более 3000 кв.м., представляющих отечественную отрасль сферы ИКТ, а также таких стран как Россия, Казахстан, Китай, Швейцария и др.

Программа выставки широка и разнообразна и включает в себя широкий спектр образовательных семинаров, круглых столов, а также мероприятий развлекательного характера, призванных продемонстрировать последние достижения в сфере ИКТ.

Новинкой данной выставки можно считать ее формат — он стал более инновационным. Появился и место для культурно-развлекательных событий: Стартап проекты, RoboKidz, Демозоны, 3D-залы, а также состоятся интерактивные игры и другие запоминающиеся события.

Выставка продолжает свою работу до 21 сентября 2017 года.

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