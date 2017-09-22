Награждение победителей соревнований по робототехнике Central Asia Robot Challenge (CARC)

21 сентября в рамках Недели ICT Week Uzbekistan 2017 состоялась церемония награждения победителей первых Центрально-азиатских соревнований по робототехнике Central Asia Robot Challenge (CARC). Около 80 участников соревновались за призы, в том числе 21 участник приехал в Ташкент в составе представительной делегации из Казахстана.

Central Asia Robot Challenge (CARC) – первые соревнования по робототехнике среди стран Центральной Азии, проводимые в Узбекистане.

Соревнования организованы при содействии Агентства по науке и технологиям Республики Узбекистан, Союза Молодежи Узбекистана, НОУ «Robokidz»– школа робототехники. Национальный оператор мобильной связи Узбекистана UZMOBILE оказал спонсорскую и организационную помощь в проведении CARC.

Заместитель генерального директора Агентства по науке и технологиям Олимжон Туйчиев о время своего выступления отметил, что главной целью соревнований является повышение интереса молодежи к спортивной и образовательной робототехнике, а также повышение престижа инженерных профессий. Он также поблагодарил участников и тренеров из Казахстана за участие в соревнованиях и выразил уверенность в том, что их участие в первых Центрально-азиатских соревнованиях по робототехнике будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами, а также повышению профессионального роста спортсменов робототехников.

Вручение призов проводили: Заместитель генерального директора Агентства по науке и технологиям Олимжон Туйчиев, Камолиддин Бекназаров, заместитель председателя Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана, Тимур Азаматов, основатель проекта RoboKidz Education – первой школы робототехники в Узбекистане и Фаррух Зияев, директор по развитию UZMOBILE. В церемонии награждения также принял участие Ректор Туринского политехнического университета в г.Ташкенте Шарипов Конгратбай Авезимбетович.

В рамках CARC проводится несколько видов соревнований для детей до 14 лет и старше 14лет:

Робо-сумо: на конструкторах Lego Mindstroms , Arduino;

Гонки по линиям: на конструкторах Lego Mindstroms , Arduino;

Шорт-трек Arduino;

Дипломы победителей и призы от UZMOBILE были вручены победителям.

Ардуино сумо:

1 место — Садирбаев Бахит, Султанов Даврон (Ташкентский университет информационных технологий им.Мухаммада Ал-Хоразмий).

2место- Бегматов Шохруш, Нураддинов Умрбек (Ташкентский университет информационных технологий им.Мухаммада Ал-Хоразмий ) .

3 место — Артамонов Алексей, Якубов Искандер (школа Robokidz).

Лего сумо:

1 место — Ораков Самрхон, Узинбек Ерсултан (Казахстан).

2место — Жунисбаев Мурат, Темирхан Еркинбулан (Казахстан).

3 место — Ким Дмитрий, Ларин Антон (школа Robokidz).

Лего суммо 14+

1 место — Жураев Равшан, Худайберганов Азизжон (Туринский политехнический университет в г.Ташкенте).

2 место — Бисенбиулы Даниал, Ибрагим Нурадил (Казахстан).

3 место — Махкамов Фарход, Рахманов Ибрахим (Туринский политехнический университет в г.Ташкенте).

Шорт трек

1 место — Бегматов Шохрух, Нураддинов Умирбек (Ташкентский университет информационных технологий им.Мухаммада Ал-Хоразмий).

2 место — Ташпулатов Даврон, Умаров Сардор (Туринский политехнический университет в г.Ташкенте).

3 место — Давлетьянц Юрий, Аппазов Артем (школа Robokidz).

Гонки по линии 14-

1 место — Шокирхужа Ильяс, Тлеулберди Мухамадамин (Казахстан).

2 место — Султанов Аяжон, Маретбаев Маргулан (Казахстан).

3 место — Галиев Александр, Ким Дмитрий (школа Robokidz).

Гонки по линии 14 +

1 место — Болтабай Айжан, Ерболкызы Рамина (Казахстан).

2 место — Апбаз Нувгиса, Толеу Нурберген (Казахстан).

3 место — Жунисбаев Мурад, Иманкулова Дария (Казахстан).

Тимур Азаматов, основатель проекта RoboKidz Education – первой школы робототехники в Узбекистане, как один из главных организаторов данного турнира поблагодарил организаторов , спонсора UZMOBILE, а также судей, тренеров и волонтеров за проведение соревнований по робототехнике международного уровня.

Фаррух Зияев, директор по развитию UZMOBILE от имени Национального оператора мобильной связи Узбекистана UZMOBILE поздравил победителей CARC с заслуженной победой!!!



Ознакомиться с регламентом соревнований можно на сайте www.carc.uz