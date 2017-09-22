Заседание Рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества Регионального содружества в области связи прошло в Ташкенте

В рамках Недели ИКТ «ICTWEEK Uzbekistan-2017» в Ташкенте состоялось заседание Рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества (РГВУ) Регионального содружества в области связи. На нем обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития IT-отрасли и софтверной индустрии, перспективы и возможности системы «электронное правительство» и цифровой экономики.

В мероприятии, организованном Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Региональным содружеством в области связи, приняли участие представители соответствующих министерств из Узбекистана, Азербайджана, России и Кыргызстана.

Было отмечено, что международное сотрудничество играет важную роль в интеграции современных телекоммуникационных технологий, на базе которых осуществляется реализация крупных IT-проектов в финансовой и банковской сфере, экономике и промышленности. Созданная в Узбекистане разветвленная информационная инфраструктура обеспечивает стремительное развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и эффективное внедрение передовых технических решений. При этом особое внимание уделяется развитию возможностей предоставления качественной высокоскоростной мобильной связи и передачи данных по технологиям стандарта LTE.

На мероприятии было рассказано об опыте реализации IT-проектов, возможностях и особенностях использованных технических решений и оборудования. Участниками заседания отмечалась необходимость выработки общих подходов, моделей и концепций развития современных технологий, в том числе в сфере интернета вещей «IoT», открытых и больших данных, искусственного интеллекта. Отдельное внимание было уделено и концепции цифровой экономики, ее влиянию на малый бизнес и частное предпринимательство.

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