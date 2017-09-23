Подведены итоги Конкурса «Ҳамкор журналист»

22 сентября были подведены итоги Конкурса «Ҳамкор журналист» на лучшие медиаматериалы в сфере ИКТ, организованного Мининфоком среди журналистов всех видов СМИ. Для участия в конкурсе было подано более 150 работ журналистов из 22 центральных и региональных средств массовой информации.

Основное внимание при оценке работ было уделено не количеству, а их актуальности, стилистике, критическому анализу, а также взаимодействию средств массовой информации с Информационной службой Министерства, Информационными центрами предприятий и организаций отрасли.

Изучив все поданные работы, членами жюри были определены следующие победители:

Телевидение:

1-место: Нозима Муратова – Телепередача о информационно-коммуникационных технологиях «Digital evolution» на канале «UzReportTV»;

2-место: Мохинур Имомова – Серия телепередач об ИКТ – «Тафсилот» на канале «Дунё бўйлаб»;

3-место: Нозима Маликова – Лучшее интервью с участием специалистов отрасли в телепередаче «Ассалом, Ўзбекистон» канала «Ўзбекистон».

Радио:

1-место: Нодира Максудова – Лучший радиорепортаж на радио «Град»;

2-место: Умида Байзакова — Лучший радиорепортаж на радио «Узбекистон-24» и «Узбекистон»

Печатное СМИ:

1-место: Наргиза Умарова – Аналитический и критический материал об ИКТ в газетах «Туркистон» и «Ёшлар овози»;

2-место: Мухаммад Каршибоев – Информационно-аналитический материал в газете “Правда Востока”.

3-место: Нурмухаммад Мухаммадиев – Материалы о состоянии и развитии ИКТ в Сурхандарьинской области, аналитические и критические материалы о поставленных задачах в газете «Маънавият гулшани» (Сурхондарьинская область).

Электронное СМИ:

1-место: Наталия Шулепина – Авторские статьи и фотографии на тему ИКТ на сайтах www.nuz.uz, www.sreda.uz;

2-место: Новостной сайт www.kun.uz – Оперативные новости на тему ИКТ и тесное сотрудничество с Мининфоком в сфере освещения развития ИКТ в стране;

3-место: Роман Бондарчук – Аналитические материалы о развитии ИКТ в Узбекистане и интервью со специалистами отрасли в УзА.

Также поощрительным призом награжден фотограф Сергей Наследов за многолетний труд по подготовке материалов в сфере ИКТ.

Награждение победителей прошло на торжественном мероприятии, посвященном завершению ICTWEEK 2017 в Японском саду в Ташкенте.

Напомним, что Конкурс «Ҳамкор журналист» проводился Мининфоком с 15 апреля по 25 августа 2017 года.

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