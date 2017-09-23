В Ташкенте завершилась ежегодная Неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan 2017

Неделя ИКТ Узбекистана — ICTWEEK Uzbekistan является важнейшим ежегодным мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий Узбекистана, в рамках которого проводятся Саммит, Форум, Выставка, а также множество других специализированных мероприятий, премий, презентаций и акций.

Учитывая все пожелания участников и посетителей прошлогодних мероприятий, оргкомитет ICTWEEK 2017 выбрал местом проведения Недели НВК «Узэкспоцентр». Удобное расположение, новое выставочное оборудование и высокое сервисное обслуживание позволили реализовать проект на самом высоком уровне.

В этом году Неделя ИКТ также получила особую поддержку государственных структур. Так, 5 июля 2017 года было принято Постановление Кабинета Министров, призванное оказать повсеместное содействие организации и проведению Недели ИКТ Узбекистана — ICTWEEK Uzbekistan 2017. Постановление было направленно на стимулирование развития сферы ИКТ и рынка программных продуктов, демонстрацию возможностей и преимуществ, полученных от внедрения системы «Электронное правительство» в Узбекистане, а также нацелено на развитие сферы ИКТ и расширение международного сотрудничества.

ICTWEEK 2017 начался с обширной пресс-конференции, где ведущие СМИ страны смогли задать свои вопросы касательно организации и проведения мероприятий Недели.

Первым официальным мероприятием в рамках Недели стал ICTSUMMIT 2017, в ходе которого прозвучали доклады на темы «Тренды в Цифровой Экономике», «Страновая оценка цифровой экономики», «Индустрия 4.0» , «Эволюция мобильных технологий и их влияние на дальнейшее развитие Республики Узбекистан» и многие другие.

20 сентября начал свою работу двухдневный ICTFORUM 2017, состоящий из четырех секций. Участники секций «E-government Uzbekistan» обсудили вопросы, касающиеся трансформации государственных услуг. 21 сентября ICTForum продолжился заседаниями секций «ИТ Инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Параллельно с работой Саммита и Форума в НВК «Узэкспоцентр» проходила Выставка ICTEXPO 2017. Учитывая высокий спрос на участие в выставке, оргкомитет Недели выделил дополнительное пространство для экспозиционных стендов в новом тентовом павильоне. Участниками выставки стали более 70 компаний-экспонентов, представляющих отечественную отрасль сферы ИКТ, а также таких стран как Россия, Казахстан, Китай, Швейцария и др. Такой активный интерес компаний к участию на выставке также обусловлен выгодными условиями, которые были отражены в Постановлении, согласно которому АО «НВК «Узэкспоцентр» предоставило Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан льготные расценки для выставочных площадей и оборудования во время проведения Недели ИКТ.

Участники ICTEXPO 2017 также имели возможность заключить договоры с органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах на приобретение, разработку и оказание услуг по созданию информационных систем, баз данных, ресурсов и других программных продуктов.

Новый подход к организации Недели отразился в целом ряде активностей. В частности, одним из нововведений этого года стала услуга онлайн бронирования стенда для участия на выставке. В соответствующем разделе сайта www.ictweek.uz была доступна схема расположения стендов, где с помощью интерактивной карты каждый потенциальный участник мог выбрать понравившееся месторасположение и забронировать выставочное место. Оргкомитет ICTWeek Uzbekistan также объявил конкурс среди активной молодежи на участие в мероприятиях Недели ИКТ в качестве волонтеров. Предпочтение отдавалось кандидатам, владеющим узбекским, русским и английскими языками, а также тем, кто принимал участие в масштабных выставках прошлых лет.

22 сентября Неделя ИКТ завершилась Церемонией награждения участников ICTWEEK Uzbekistan 2017, где была высоко отмечена работа партнеров и спонсоров. Одной из важных частей церемонии стало награждение компаний-экспонентов. Согласно проведенному опросу среди посетителей Выставки следующие компании стали обладателями заветных статуэток по 8 основым номинациям:

«За лучший дизайн стенда» — Акционерная компания “УЗБЕКТЕЛЕКОМ» «За самый инновационный стенд» — VEON “ООО UNITEL” (TM BEELINE) «За лучшее информационное обеспечение стенда» — ООО «Universal Mobile systems»UMS «Самый посещаемый стенд» — АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» «Выбор молодёжи» — Huawei Tech Investment Tashkent «За лучшую рекламную кампанию» — ИП ООО “COSCOM” TM UCELL «За лучшую работу персонала стенда» — Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM «Приз симпатий посетителей» — HAPPYME TECHNOLOGIES

Торжественная церемония награждения продолжилась вручением сертификатов 28 компаниям-резидентам Mirzo Ulugbek innovation center.

Во время церемонии также состоялось награждение органов государственного и хозяйственного управления в номинации «За высокие достижения во внедрении и развитии информационно-коммуникационных технологий в органах государственного и хозяйственного управления».

Также особыми наградами были отмечены СМИ за активное и оперативное освещение событий ИКТ Недели ICTWEEK Uzbekistan 2017.

Более подробный список номинантов и информацию по ним вы можете найти на сайте www.ictweek.uz.

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