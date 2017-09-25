Команда из Узбекистана стала победителем международного конкурса Global IT Challenge

LG Electronics и Союз молодежи Узбекистана помогают талантливым подросткам с ограниченными возможностями в достижении их мечты.

По подсчетам социологов, на данный момент более миллиарда человек страдают от проблем с инвалидностью, что составляет около 15% населения планеты. При этом, в современном мире люди с ограниченными возможностями очень часто отделены от остального общества, и в результате чего они страдают от социального неравенства и бедности.

Низкая осведомленность о людях с особыми потребностями, а также различного рода предубеждения создают информационный разрыв, порождающий замкнутый круг в обществе, в том числе и среди молодежи. И забота о таких людях является своеобразным индикатором зрелости любой компании, страны и социума в целом.

LG Electronics — один из признанных мировых технологических лидеров — согласно своему слогану «Жизнь хороша» (Life is good) всегда стремится сделать жизнь потребителей лучше, уделяя значительное внимание и людям с особыми потребностями.

Так, в 2017 году LG стала соорганизатором седьмого ежегодного конкурса Global IT Challenge для молодежи с ограниченными возможностями в возрасте от 13 до 19 лет, финал которого прошел с 18 по 22 сентября в Ханое, Вьетнам. Спонсорами соревнования, организованного совместно с Корейским министерством здравоохранения и социального обеспечения, стало Корейское министерство науки и ИКТ, ЭСКАТО, KSRPD и некоммерческая организация Community Chest of Korea.

С момента своего основания в 2011 году, международный конкурс Global IT Challenge направлен на создание условий для культурного общения детей из различных стран, поддержку талантливых ребят в сфере ИТ, привлечение внимания общественности к проблемам молодежи с ограниченными возможностями. Одна из его главнейших целей — непосредственное обучение подобных детей навыкам владения компьютерными программами, а также их дальнейшая полноценная интеграция в общество с шансом построить хорошую карьеру.

В 2017 году для участия в нескольких категориях соревнования были выбраны школьники и студенты из 16 стран азиатского региона, включая Китай, Индию, Индонезию, Малайзию, Китай, Казахстан и Узбекистан.

Участники команды от Узбекистана были определены на национальном отборочном раунде, прошедшем 16−17 августа 2017 года в Университете Инха в Ташкенте. Организаторы в лице Ташкентского городского Кенгаша Союза Молодежи Узбекистана, LG Electronics и Университета Инха в Ташкенте выбрали среди 20 талантливых участников четырех финалистов. Ими стали Темур Ходжаев, Абдулазиз Салимов, Мирали Гиесов и Мавлюда Кучкаралиева.

Непосредственно до поездки на конкурс в Ханой четверка финалистов прошла бесплатный курс подготовки по визуальному программированию Scratch и владению компьютерными программами под руководством своего куратора Джахонгира Раимбекова, сотрудника IT-департамента Института Инха в Ташкенте.

Финальный этап конкурса в Ханое состоял из 4 соревнований:

eTool challenge — индивидуальное соревнование, где оцениваются навыки владения программами Microsoft Excel и Power Point.

— индивидуальное соревнование, где оцениваются навыки владения программами Microsoft Excel и Power Point. eLifeMap challenge — индивидуальное соревнование на способность реагировать на конкретную или чрезвычайную ситуацию посредством использования веб-браузера.

— индивидуальное соревнование на способность реагировать на конкретную или чрезвычайную ситуацию посредством использования веб-браузера. eDesign challenge — командное соревнование с оценкой способности создавать дизайны плакатов на заданную тему с использованием Power Point.

— командное соревнование с оценкой способности создавать дизайны плакатов на заданную тему с использованием Power Point. eCreative challenge — командное соревнование, где оценивается владение Scratch-программами для визуального программирования и способность создавать историю с заданной темой.

По итогам конкурса, судьями которого стали представители департамента компьютерной инженерии Корейского высшего университета в Сеуле и ИТ-эксперты LG Electronics, команда из Узбекистана была удостоена награды Excellence Award в соревновании eCreative challenge. Судьи высоко оценили способность узбекистанцев решать проблемы и творчески мыслить с использованием современных технологических инструментов.

«Проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в Азии, не исчезнут за одну ночь, но с надлежащей подготовкой и отношением мы можем помочь снизить барьер для входа в ИТ-сообщество. LG Electronics создает основу для талантливой молодежи, чтобы открыть новые возможности и раскрыть ее истинный потенциал. Мы уверены, что эти студенты покинут конкурс со знанием, что они могут добиться чего угодно», — поделился по итогам Global IT Challenge Ким Янг-Лак, президент LG Electronics Vietnam.

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