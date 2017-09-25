Неделя маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 вновь собирает лучших

С 26 февраля по 2 марта 2018 года в Ташкенте состоится одно из самых ожидаемых событий в сфере маркетинга и рекламы Узбекистана – ADWEEK 2017

Специалисты в области маркетинга, рекламы, дизайна, медиа и развлекательной индустрии соберутся на одной площадке, чтобы продемонстрировать многообразие инновационных решений в области рекламы и маркетинговых коммуникаций. В рамках Недели маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 пройдет выставка, отраслевая конференция, конкурс, различные мастер-классы и семинары.

Прошедшая в 2016 году первая Неделя маркетинга и рекламы сразу заявила о себе как о трендовом и вдохновляющем событии, собрав лучших представителей индустрии. Мероприятия Недели посетили свыше 2600 человек, на различных площадках выступили более 40 отечественных и зарубежных экспертов.

«Неделя ADWEEK 2017 обещает стать главной образовательной и коммуникационной площадкой в сфере маркетинга и рекламы. В ходе панельных дискуссий будут обсуждены актуальные вопросы, главные тенденции и перспективы развития маркетинговой отрасли в Узбекистане, — подчеркнул Диёр Мирзаахмедов, Председатель Правления Ассоциации предприятий «Национальный маркетинговый центр».

Параллельно с Выставкой ADWEEK пройдет профессиональная Конференция с участием представителей государственных органов, специалистов рекламной сферы, маркетологов и предпринимателей, которые поделятся своим практическим опытом в сфере современных технологий в маркетинге, регулирования рекламной деятельности и инструментов продвижения.

Одно из самых интересных мероприятий, предваряющих Неделю — Конкурс ADWEEK, который будет проводится в течение 5 месяцев, начиная с октября 2017 года, в целях поддержки уже действующих и содействия появлению новых брендов, маркетинговых проектов и рекламных кампаний, отвечающих современным требованиям рыночной экономики и рекламной индустрии.

Конкурс призван привлечь внимание потенциальных инвесторов, партнеров и потребителей, а также поддержать нестандартные маркетинговые и рекламные решения в продвижении отечественных продуктов и брендов. Победители Конкурса по 13 номинациям будут объявлены на торжественной Церемонии вручения наград, которая завершит Неделю маркетинга и рекламы ADWEEK 2017.

4 октября 2017 года в 11:00 в Бизнес центре «Poytaxt» состоится первая официальная пресс-конференция в рамках подготовки к Неделе маркетинга и рекламы ADWEEK 2017.

Более подробная информация о неделе маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 доступна на сайте www.adweek.uz

Источник: пресс-релиз