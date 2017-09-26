Молодежь Узбекистана выбирает Huawei

Подводя итоги Недели ИКТ ICTWEEK 2017, можно сказать, что и в этом году, как и в прошлом компания Huawei активно приняла участие во всех направлениях недели. В особенности необходимо отметить, участие спикеров компании на Саммите ИКТ, где основное внимание было уделено тематике цифровой трансформации. Пол Скэнлен, Главный технический директор Huawei Technologies, привел в пример опыт Сингапура, где при помощи информационных технологий добились большого экономического роста и социального благосостояния.

Технический директор компании «Белтелеком» Вадим Шайбаков рассказал о развитии государственных услуг с помощью ШПД (широкополосного доступа в интернет). Всем известно, что в Белорусии на сегодняшний день был создан технологический парк, где национальные разработчики выступают своими стартапами и делают внушительный вклад в экономику страны, привлекая международных инвесторов в сферу ИКТ.

В ходе презентации специалисты компании привели актуальные и существующие примеры, в которых при помощи своих решений Huawei помог улучшить телекоммуникационную и ИКТ инфраструктуру той или иной страны.

«Наша компания всегда динамично подходит к вопросу развитии рынка ИКТ и предлагает свои новейшие технологии и решения для клиентов. Совместно с нашими партнерами мы продвигаем идею сплоченности в единую экосистему, где каждый игрок рынка старается внести свой вклад и получить пользу. На сегодняшний день мы активно продвигаем решения «Умный Дом», «Безопасный Город», «Цифровая трансформация» и «Развитие электронного правительства», где наш опыт может быть хорошим импульсом для государственных органов страны, чтобы эффективнее развивать сектор ИКТ и улучшить качество услуг, оказывааемых населению», — отметил Ван Пэн, генеральный директор компании Huawei в Узбекистане.

ICT Саммит послужил хорошим фактором для несколько целей, которая компания Huawei использовала наибольшим преимуществом, это: а) площадка для общения с потенциальными клиентами и партнерами; б) обмен мнениями по представленной продукцией компании либо решениями, которые компания внедряет в инфраструктуру; в) ответы на вопросы: «как решить проблемы», «как реализовать проекты», «как сэкономить время и бюджет».

Кроме этого, на выставке «ICTEXPO 2017» Huawei презентовала два вида смартфонов, которые компания начинает реализовать на рынке Узбекистана, это модели «Huawei P10» и «Honor 6 C».

«В прошлом году, наша компания получила признание как «Самый инновационный бренд года», кроме этого, по количеством акций и презентаций на выставке в 2016 году стенд Huawei признали «Самым посещаемым стендом ICT Expo». В этом году, мы сделали иной подход, уделив внимание на качество наших смартфонов, а именно продвигая фото-качество моделей P10 и Honor. Мы создали мини фото-студию, где при помощи наших смартфонов можно получить профессиональный и качественны портрет. Это и привлекло большое количество молодежи, которая следит за современными трендами и уделяет особое внимание на качество камеры смартфонов. Кроме этого, наш стенд посетил сам Равшан Ирматов, бренд-амбассадор компании в Узбекистане. С его помощью мы смогли разыграть смартфоны и ценные призы для посетителей нашего стенда. В итоге наш бренд победил в номинации «Выбор молодежи», что для нас является большой честью и возлагает особую ответственность в том, что в будущем наш бренд будет тщательно ориентироваться на интересы и развитие молодежи в Узбекистане», — прокомментировал Даврон Азизов, глава корпоративных коммуникаций компании Huawei в Узбекистане.

Всего компания разыграла на выставке 10 смартфонов разных ценовых сегментов и около 100 ценных подарков в виде селфи-палок и кружек с брендом компании Huawei.

Источник: пресс-релиз компании