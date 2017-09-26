Пресс-тур в «Mirzo Ulugbek innovation center»

26 сентября Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан организовало пресс-тур в «Mirzo Ulugbek innovation center».

«Mirzo Ulugbek innovation center» был создан согласно Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг, в соответсвии с Указом Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2017 года «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике», а также в целях стимулирования и привлечения отечественных и зарубежных инвестиций. Членами Центра могут быть разработчики программного обеспечения со всех регионов Узбекистана.

Перед Центром поставлены задачи:

— создание необходимых организационно-технических и финансово-экономических условий для производителей информационных технологий на внутреннем и внешнем рынках;

— oказание содействия резидентам Инновационного центра в привлечении иностранных инвестиций для реализации конкурентоспособных проектов в сфере ИКТ на внутреннем и внешнем рынках;

— поддержка одаренной молодежи в реализации «старт-ап» проектов;

— организация повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере ИКТ путем проведения краткосрочных и среднесрочных специализированных курсов, в том числе с приглашением иностранных специалистов;

— информирование учреждений, занимающихся подготовкой кадров в сфере ИКТ о требованиях рынка труда, включая изменения в квалификации и новых навыках;

— организация семинаров и тренингов, курсов подготовки и переподготовки для ИТ-специалистов, в том числе с участием иностранных экспертов;

Для получения статуса резидента Инновационного центра, юридическим лицам необходимо предоставлять услуги разработки программ, услуги по хранению и обработке данных, создания веб-ресурсов, IT консалтинга и других видов деятельности в сфере ИКТ.

Резиденты Инновационного центра получают право:

— осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории Республики Узбекистан по выплате заработной платы работникам и дивидендов в безналичной форме в пределах поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства путем перечисления на международные платежные карты;

— осуществлять экспорт работ и услуг за иностранную валюту через онлайновые магазины во всемирной информационной сети Интернет без наличия экспортного контракта.

22 сентября первые 28 резидентов Инновационного центра получили членские карточки. Во время пресс-конференции представители СМИ посетили несколько компаний, которые стали первыми резидентами и узнали о процессе вступления из первых уст.

Следует отметить, что Резиденты Инновационного центра сроком до 1 января 2028 г. освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа, уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Республике Узбекистан, по перечням, утверждаемым в установленном порядке, а также от обязательной продажи части валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства.

Помимо вышеуказанных льгот, полученные до 1 января 2028 года доходы в виде оплаты труда работниками по трудовым договорам с резидентами Инновационного центра облагаются налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5 процентов, а страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан – по ставке 4,5 процентов.

Кроме того, резиденты Инновационного центра имеют право хранить и вести счета в иностранной валюте на счетах коммерческих банков в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и самостоятельно использовать их. В ходе пресс-тура участники посетили такие компании как DataSite Technologies и NewMax Technologies и ознакомились с деятельностью этих компаний.

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