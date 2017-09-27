19 октября 2017 года в отеле Hyatt Regency Tashkent состоится третья ежегодная конференция IDC Day
27 сентября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
IDC Day Roadshow – это серия конференций, посвященных применению последних решений и подходов на пути к цифровой трансформации предприятий.
Согласно прогнозу IDC, к концу 2017 года две трети CEO крупнейших компаний мира будут рассматривать цифровую трансформацию как основной элемент корпоративной стратегии. В Узбекистане мы пока находимся в начале этого пути, однако, в ближайшие годы использование технологий Третьей Платформы станут одним из главных факторов, влияющих на развитие бизнеса большинства компаний.
Конференция IDC Day призвана помочь ИТ-сообществу понять некоторые из этих глобальных тенденций и тем самым поддержать создание своих собственных стратегий. Своими знаниями, новыми идеями и передовым опытом с участниками поделятся эксперты IDC, ключевые игроки рынка, а также ИТ-профессионалы, начавшие цифровую трансформацию на своих предприятиях.
К участию приглашаются следующие сотрудники государственных и частных компаний:
- заместители министров, руководители аппаратов, советники по ИТ
- CEO, CTO, CIO
- директора и менеджеры департаментов информационной безопасности и информационных технологий
- ИТ-специалисты, инженеры сетевой безопасности
Более подробная информация и регистрация: http://idc-day.com/tashkent_ru