Россия и Узбекистан договорились о взаимодействии в сфере IT-технологий

Деловые контакты установили представители российской сферы IT-технологий в ходе проходящего в Узбекистане мероприятия «ICTWEEK Uzbekistan 2017».

Российская компания ООО «НПЦ «БизнесАвтоматика» провела переговоры по вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий в различные отрасли экономики и управления, а также сферу социальных услуг. Партнерами по диалогу выступили узбекские компании, такие как ООО «Crypto», ООО «Innovo tech», ООО «Hytera».

В переговорах также участвовали представители Центра развития системы «Электронное правительство» и руководство ГУП «Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Итогом переговоров стали предварительные договоренности с ГУП «UZINFOCOM» по ряду проектов.

Кроме того в рамках круглого стола прошло обсуждение особенностей ведения бизнеса в Узбекистане.

Напомним, что ООО «НПЦ «БизнесАвтоматика» специализируется на разработке сайтов и программного обеспечения корпоративного уровня, преимущественно для различных госструктур.

Так же следует отметить, что сегодня экономическое сотрудничество России и Узбекистана, прежде всего, сосредоточено вокруг рынка природных ресурсов. Взаимодействие в рамках рынка высоких технологий находится на зачаточном уровне.

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