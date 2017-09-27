Система «LexUz» — официальный источник национального законодательства

Большое внимание в нашей стране уделяется вопросам в обеспечении безусловного и своевременного исполнения принятых актов законодательства, распространения нормативно-правовых актов исполнителям и населению, а также повышения правовой культуры населения.

С первых дней независимости в этом направлении работают органы власти, управления и правопорядка, министерства и ведомства, общественные организации, а также средства массовой информации страны. Сформировалась соответствующая законодательная база.

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» с 25 сентября 2017 года Национальной базе данных законодательства (LexUz) придан статус официального источника опубликования нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.

Как известно, на сайте LexUz публикуются Законы Республики Узбекистан, акты кенгашев палат Олий Мажлиса, акты Президента, решения правительства, нормативно-правовые акты министерств, государственных комитетов и ведомств, органов государственной власти на местах, а также международно-правовые акты Республики Узбекистан и другие.

В целях повышения качества правового информирования исполнителей и населения о сути и значении принимаемых нормативно-правовых актов в стране 8 февраля 2017 года было принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства».

Данным постановлением предусмотрено установление единого порядка распространения нормативно-правовых актов, определение новых подходов в сфере правовой пропаганды. Закреплены механизмы организации исполнения вновь принимаемых законов и разъяснения среди населения их сути и значения.

Одним из них является обеспечение доступа к информационно-аналитическим материалам нормативно-правовых актов, подготовленных в ходе их разработки, что позволит лучше передать их суть и значение, повысить качество правовой культуры и правового сознания населения.

Отрадно отметить, что тексты и соответствующие информационно-аналитические материалы принятых нормативно-правовых актов при необходимости будут публиковаться в разделе Национальной базы данных законодательства для опубликования официальных текстов нормативно-правовых актов в течение одного дня с момента поступления их

в Министерство юстиции.

В соответствии закона «О нормативно-правовых актах» раньше документы публиковались в Национальной базе после публикации в официальных изданиях. С сегодняшнего дня нормативные правовые акты будут опубликованы на сайте LexUz в формате PDF в течение одного дня с момента поступления их в Министерство юстиции.

Это единственный информационно-правовой сайт в нашей стране, который будет официально публиковать в электронном виде принимаемые нормативно-правовые акты, что позволит оперативно доводить их для ознакомления до населения.

Кроме того, нормативно-правовые акты, опубликованные в разделе сайта для официальных текстов нормативно-правовых актов, будут вступать в силу со дня их публикации, что поможет оперативно применять их на практике.

Новые возможности сайта LexUz:

1. Создан специальный раздел для официального опубликования нормативно-правовых актов, где можно будет ознакомиться с принятыми нормативно-правовыми актами в формате PDF, а также с информационно-аналитическими материалами к ним.

2. Улучшен дизайн сайта LexUz с учетом современных подходов удобств поиска и чтения нормативно-правовых актов, усовершенствована поисковая система. Также будут разработаны и внедрены дополнительные функции для слабовидящих пользователей, предусмотрено создание версии сайта на латинской графике и др.

3. Будет модернизировано мобильное приложение сайта для телефонов с операционной системой Android, а также создано мобильное приложение для телефонов с операционной системой IOS.

4. Кроме того, введен механизм автоматического информирования населения о принятых нормативны-правовых актах в Республике Узбекистан через социальную сеть Telegram.

Все эти новые возможности создадут удобство для пользователей и сэкономит их время в поиске и ознакомлении с нормативно-правовыми актами.

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