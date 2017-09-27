В Ташкенте проходит единственная в Центральной Азии мобильная конференция MobiCon-2017

Сегодня в Ташкенте проходит мобильная конференция MobiCon-2017. Второй год подряд конференция организуется при официальной поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

В этом году на конференции выступят ведущие эксперты мобильной отрасли: представители Beeline Uzbekistan, Яндекс и Одноклассники, известного белорусского SMM-агентства UFOX. Впервые в Узбекистан приедет спикер Google из Ирландии Абдулла Айдын. Менеджер глобальных программ расскажет о тонкостях работы с Google и Adwords.

Сразу два гостя приедут в Ташкент из Казахстана. Уже полюбившийся публике основатель CEO Select Communication Group Виктор Елисеев, а также Президент Ассоциации Казахстанского Интернет Бизнеса и Мобильной коммерции Константин Горожанкин. За день в рамках MobiCon 2017 выступят более 20 спикеров.

В этом году специалисты в сфере digital, Интернет-маркетинга, мобильных технологий и коммуникаций затронут самые актуальные профессиональные темы. Так, например, впервые на площадке такого масштаба будут обсуждаться вопросы видеоблогинга, как перспективного направления медиа, эксперты подробно остановятся на вопросах монетизации аудитории социальных сетей инструментами мобильной коммерции, мобильного банкинга и вирусного контента. По традиции, наиболее ожесточенные споры ожидаются в сессиях, посвященных устаревшим концепциям маркетинга и его трансформации в digital, а также проблемам SMM и наиболее активным трендам в социальных сетях.

Следует отметить, что второй год подряд конференция организуется при официальной поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Информационную поддержку конференции оказывает Яндекс.

MobiCon на Facebook: https://www.facebook.com/mobiconuzb/

Официальный сайт конференции: http://mobicon.uz