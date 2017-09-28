Парламент в электронном формате

В Узбекистане в соответствии с Госпрограммой по реализации Стратегии действий в Год диалога с народом и интересов человека идет разработка системы «Электронный парламент».

В Комитете по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса за «круглым столом» обсуждены ее основные параметры с участием экспертов информационной сферы. Так, внедрение данного проекта повысит эффективность и прозрачность деятельности парламента, широкое внедрение в его работе главное место займут информационно-коммуникационные технологии. Он также будет способствовать действенности парламентского контроля за исполнительской дисциплиной местной власти.

Участниками «круглого стола» детально изучены технические и сервисные возможности официальных сайтов палат Олий Мажлиса, определены необходимые меры по их модернизации в целях установления эффективной связи с избирателями.

— Проект комплексной системы «Электронный парламент» включает меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, IT-инфраструктуры, разработки и внедрения информационных систем и ресурсов, информационно-образовательной деятельности, — говорит депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев. — Изучен международный опыт в данном направлении. Реализация данного проекта сделает национальный парламент более открытым, создаст действенные механизмы его подотчетности перед обществом.

Высказаны предложения по совершенствованию корпоративной сети передачи данных органов представительной власти, эксплуатируемых систем электронного документооборота, формированию парламентских баз данных, электронных библиотек.

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