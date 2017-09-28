Специалист Kaspersky Lab рассказал, почему не выгодно быть хакером

Коммерческий директор регионального офиса Kaspersky Lab в Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов провел гостевую лекцию на тему «Почему не выгодно быть хакером» для студентов Университета Инха в г. Ташкенте (IUT).

В ходе лекции Валерий Зубанов предоставил студентам информацию о методах и стратегиях, которые используют киберпреступники для атак и о способах монетизации информации, которую хакеры получают от обычных интернет пользователей.

Представитель Kaspersky Lab рассказал о наиболее частых сценариях кибератак на крупные организации.

Участники лекции обсудили какие следы оставляют хакеры в сети и как по этим следам и другим косвенным признакам можно на них выйти.

Студентам были приведены примеры того, как правоохранительные органы ведут расследования, выявляют личность злоумышленников и осуществляют задержание.

В заключение Валерий Зубанов рассказал о деятельности IT-специалистов Центральной Азии, которые достигли успеха честным путём.

После лекции Валерий Зубанов отметил: «Хочу поблагодарить администрацию Университета Инха в г. Ташкенте за то, что в очередной раз была предоставлена площадка для выступления. Студенты активно участвовали в обсуждениях и было много интересных вопросов. Очень приятно, когда аудитория зрелая и подготовленная».

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