Встреча с ветеранами связи накануне Дня учителей и наставников

27 сентября 2017 года в «Музеи истории связи» в честь наступающего праздника «День учителей и наставников», АК «Узбектелеком» проведена встреча молодых сотрудников Компании с ветеранами труда и заслуженными пенсионерами, проработавшими многие годы в отрасли связи.

В ходе мероприятия ветераны труда и заслуженные пенсионеры, рассказали молодым сотрудникам Компании об истории становления связи в республике и поделились своим опытом.

В частности, ветераны труда филиала «Бош коммутация маркази» Войцеховский Артур Германович, филиала «Тошкент шахар телефон тармоги» Султанов Нигматилла Курбанович, филиала «Телекоммуникация транспорт тармоги» Нигматов Хикматилла Нигматович вкратце рассказали о развитии связи в Узбекистане, о телекоммуникационных оборудовании и технологиях, использованных в 1980-1990 годах.

Со словами благодарности к своим учителям и наставникам обратились молодые специалисты Компании.

Председатель совета ветеранов филиала «Бош коммутация маркази» Азимов Бахтияр Султанович от имени ветеранов труда и пенсионеров филиала поблагодарил руководство Компании за оказываемую заботу старшему поколению и их поддержке.

На мероприятии также принял участие председатель Республиканского совета профсоюза работников информационных технологий и массовых коммуникаций Узбекистана Ишанходжаев А.А.

После завершения встречи ветеранам труда и заслуженным пенсионерам были вручены памятные подарки и организован праздничный обед.