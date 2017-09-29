«День учителя» на Lang.uz

Начался учебный год, и мы вновь привлекаем ваше внимание к порталу для изучения иностранных языков http://Lang.uz.

Ко Дню учителя и наставника, отмечаемого первого октября, создан специальный урок на тему школы. Пройдя его, вы узнаете «школьные» слова, их написание и произношение, а также типовые фразы с примерами использования этих слов.

Всего на портале выложены 83 урока на самые разные темы. Во время урока предлагаются упражнения для выяснения уровня усвоения материала. Баллы, набранные каждым участником, суммируются, по ним составляется рейтинг пользователей. Победители рейтинга стимулируются призами от сети ZiyoNET, подключайтесь, изучайте английский в интерактивной форме и участвуйте в рейтинге пользователей.

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