GM Uzbekistan представляет Единый портал продаж «Chevrolet.uz»

29 сентября компания запускает Единый портал продаж «Chevrolet.uz». Уникальный сервис позволит в режиме реального времени подобрать автомобиль нужной конфигурации, включая модель, расцветку, подходящую комплектацию, а также выбрать ближайший автосалон для регистрации заявки.

GM Uzbekistan продолжает работать над совершенствованием системы продаж автомобилей, предлагая клиентам ещё более удобный и максимально прозрачный сервис для взаимодействия с компанией.

Перед подачей заявки потенциальный покупатель сможет получить максимально подробную информацию о приобретаемом автомобиле в визуальном формате: детально изучить его интерьер и экстерьер, ознакомиться с функциями, предусмотренными в конкретной комплектации, а также оформить заявку на приобретение автомобиля.

Оформляя заявку на приобретение, потенциальный покупатель бронирует за собой конкретную модель в нужном автосалоне, после чего сможет в удобном формате отслеживать приближение своей очереди на оформление контракта и проведение оплаты.

Новая система призвана обеспечить максимальное удобство покупки автомобиля, обеспечивая при этом прозрачность на всех этапах приобретения автомобиля.

GM Uzbekistan продолжит работу по совершенствованию функционирования нового портала. Следующим этапом станет запуск мобильного приложения, а также добавление качественно новых функций для клиентов.

Источник: пресс-релиз компании