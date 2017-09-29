Пластиковые карты теперь с пятилетним сроком

С 1 октября текущего года со стороны Единого Общереспубликанского Процессингового Центра устанавливается пятилетний срок действия на выпускаемые пластиковые карты UZCARD EMV банками-участниками межбанковской платёжной системы «Узкарт».

Напоминаем, до сегодняшнего дня пластиковые карты UZCARD EMV выпускались с трёхлетним сроком. Стоит отметить, что данное решение принято в целях создания удобств для держателей карт и коммерческих банков.

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