Прием международных денежных переводов

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» АО «Узбекистон почтаси» возобновило прием и отправку международных денежных переводов в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову, Азербайджан и Армению.

Международные денежные переводы принимаются от физических и юридических лиц в национальной валюте на основании подписанных с почтовыми операторами вышеуказанных стран двусторонних соглашений. Отправка денежных переводов в страну назначения осуществляется АО «Узбекистон почтаси» в свободно конвертируемой валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан, на день отправления денежного перевода.

Международные денежные переводы, поступающие из стран СНГ, выплачиваются в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан, на день поступления денежного перевода.

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