Реализуется совместный проект «Wi-Fi BUS»

В рамках программы «Wi-Fi BUS», АО «Тошшахартрансхизмат» совместно с UZMOBILE запускает маршрутные автобусы в городе Ташкенте, оснащённые оборудованием для Wi-Fi соединения. Теперь, во время поездки, пассажиры общественного транспорта на специально обозначенных столичных автобусах с табличкой на дверях «Wi-Fi BUS» имеют возможность воспользоваться услугой доступа к образовательному порталу ZiyoNET.uz

АО «Тошшахартрансхизмат» в течение года планирует оснастить Wi-Fi оборудованием 50 маршрутных автобусов, и в дальнейшем будет продолжать активное внедрение современных информационных систем для улучшения качества работы городского транспорта и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы.

На данный момент услуга беспроводной передачи данных по Wi-Fi доступна на городских маршрутах: №2, №38, №72.

Для подключения к сети «Ziyonet» необходимо совершить следующие шаги:

Шаг 1 — абонент отправляет SMS с любым символом на короткий номер 9432 (для абонентов UZMOBILE) или на номер (+99895)146-94-34 (для абонентов других операторов);

Шаг 2 — найти сеть с названием «UZMOBILE-Wi-Fi BUS»;

Шаг 3 — ввести логин (номер своего телефона) и полученный пароль в поля всплывающего окна.

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