Технология последнего поколения от UzGPS была представлена на ICT WEEK Uzbekistan 2017

Национальная система мониторинга подвижных объектов UzGPS в рамках Недели ИКТ ICTWEEK Uzbekistan 2017, в период с 19 по 21 сентября 2017 года в Ташкенте наглядно продемонстрировала принцип работы системы диспетчеризации в действии.

Система диспетчеризации UZGPS – современное решение, позволяющее в режиме реального времени определять месторасположение транспортного средства, оснащенного GPS/ГЛОНАСС трекером, получить информацию о его перемещении, контролировать расход топлива, а также выявлять случаи простоев и нецелевого использования.

На выставке ICTExpo 2017 было представлено решение Центра программистов BePro для единых диспетчерских систем типа «112» с возможностью интеграции цифровых радиостанций Motorola и Hytera с платформой UzGPS.

Внедрение данной системы позволит максимально автоматизировать работу экстренных служб и наладить процесс информационного обмена между ними. Обрабатывая большие потоки информации в режиме реального времени, система способствует быстрому реагированию на возникшие инциденты и оперативному принятию решений. Данное решение может стать одним из ключевых элементов «Безопасного города».

На стенде компании был установлен диспетчерский центр. Заинтересованные посетители выставки могли наблюдать в онлайн режиме за передвижением специализированной машины, оснащенной современными оборудованиями спутникового мониторинга на базе сети передачи данных сотовых операторов и цифровой радиосвязи (DMR). Так же, были представлены различные виды отчетов программы, которые позволили оценить простоту и удобство пользования системой. Специалисты UzGPS продемонстрировали популярные модели трекеров партнеров – компании TELTONIKA и проконсультировали посетителей выставки о возможностях технологии и выгодах для бизнеса.

Инвестиции в систему мониторинга транспорта всегда приносят значительные дивиденды. Как показывает практика, внедрение системы мониторинга подвижных объектов UzGPS дает возможность сократить расходы на ремонт транспортных средств до 10%, сэкономить на расходах топлива до 30% и повысить производительность автопарка на 30%.

Национальная система спутникового мониторинга UzGPS, разработанная центром программистов BePro полезна в различных отраслях экономики и в деятельности государственных органов, в том числе: медицина, фармацевтика, логистика, лизинг, оптовая и розничная торговля, агропромышленный и энергетический комплекс, пассажирский транспорт, а также для автоматизации работы экстренных служб.

Подробности на сайте www.uzgps.uz