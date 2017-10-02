E-SUD – инновационная система прозрачного и открытого судопроизводства

400 слушателей, в число которых входят председатели судов, судьи, заведующие канцелярий межрайонных судов по гражданским делам, сотрудники коммунальных служб и государственной налоговой инспекции, а также адвокаты и юристы, прошли обучение на тренингах по использованию Национальной информационной системы электронного судопроизводства E-SUD.

Система E-SUD разработана в 2013 году и реализуется в рамках совместного проекта Верховного суда Республики Узбекистан, Агентства США по международному развитию (USAID) и Программы Развития ООН «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане». Быстрее, легче и дешевле – именно эти характеристики очерчивают инновационную систему электронного правосудия. Её основными задачами являются повышение эффективности деятельности судов, обеспечение прозрачности и доступности судебной системы, а также укрепление доверия населения к судам. Уже сейчас: судебная повестка приходит гражданам на телефон, а судебное решение на электронную почту; не выходя из дома можно направить документы и оплатить пошлину во всех 75 судов по гражданским делам страны в любое время суток; проследить динамику рассмотрения дела — не приходя в здание суда.

Специализированные тренинги были организованы в 18 районах и городах Республики Каракалпакстан, Бухарской, Хорезмской и Навоийской областей.

Основные услуги и сервисы E-SUD для юридических и физических лиц (электронная подача заявления, искового заявления в суды, отслеживание хода рассмотрения заявления, получение судебных решений и извещений в электронном виде), а также порядок работы в системе для судей (автоматическая подготовка судебных документов и решений на основе разработанных образцов и шаблонов, автоматическое распределение гражданских дел среди судей, поиск в базе, автоматизация единой базы данных судебных документов, составление судебных отчетов по утвержденной форме) стали главными темами обсуждений в ходе тренингов.

По предварительном подсчётам экспертов, благодаря внедрению информационной системы электронного судопроизводства в два раза сократятся сроки рассмотрения дел, примерно на 50% повысится эффективность оказываемых услуг, а экономия ресурсов составить порядка 70%, а также полностью исключаются случаи утраты или потери документации.

Слушатели тренингов получили подробную информацию об этапах развития и текущем состоянии системы E-SUD, достигнутых результатах и планах по разработке новых модулей и сервисов, а также интеграции E-SUD с другими информационными системами и ресурсами.

С начала 2017 года на тренингах по использованию системы Е-SUD было обучено около 950 специалистов по всей стране.

Анвар Шукуров, председатель Зарафшанского межрайонного суда по гражданским делам Навоийской области:

— Тренинги «разложили по полочкам» все этапы работы в системе E-SUD, дали навыки инновационного подхода для повышения открытости и прозрачности правосудия, а также сокращения сроков рассмотрения дел и споров.

На мой взгляд, широкое применение информационно-коммуникационных технологий — одно из приоритетных направлений совершенствования судопроизводства. Дальнейшая автоматизация и информатизация деятельности судов, основанная на использовании передовых технологий, международного опыта, в конечном итоге будет способствовать усилению эффективности проводимой правовой политики, росту уровня удовлетворенности общества деятельностью судебных органов и повышению доверия населения к судам.

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