Планируется внедрение системы учета мобильных устройств по IMEI

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций по поручению Кабинета Министров разработало проект постановления Президента «О дополнительных мерах по упорядочению системы учета и ввоза мобильных устройств в Республике Узбекистан». Документ опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ.

Проектом постановления предусмотрено в целях упорядочения учета мобильных устройств внедрение в Узбекистане системы их обязательной регистрации по международным идентификационным кодам мобильных устройств (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Аналогичные механизмы используются во многих странах мира, позволяя пресекать и бороться с нелегальным ввозом и использованием несертифицированных мобильных устройств.

Наряду с этим, система регистрации устройств по IMEI-кодам позволит повысить эффективность борьбы с несанкционированным использованием сетей и средств телекоммуникаций, снизить количество краж и повысить оперативность реагирования при их совершении.

Ожидается, что внедрение системы также послужит стимулированию отечественных производителей мобильных устройств в увеличении объемов производства и повышении качества продукции.

Планируется, что государственным органом управления в области регулирования вопросов использования и регистрации IMEI-кодов будет Мининфоком, оператором системы регистрации — Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана, а органом по сертификации мобильных устройств — Центр научно-исследовательских и маркетинговых исследований министерства.

Проектом предлагается установить, что изменение IMEI-кодов (клонирование, дублирование, установка нового кода, отличающегося от заводского и т. д.) с целью использования, реализации либо передачи мобильных устройств третьим лицам является нарушением правил торговли и оказания услуг.

Предоставление услуг мобильной связи абонентам, использующим мобильные устройства, IMEI-коды которых не зарегистрированы в установленном порядке, предлагается запретить.

Документом намечено принятие Правил регистрации мобильных устройств в Республике Узбекистан, создание специального аппаратно-программного комплекса и центра обслуживания абонентов на базе оператора системы регистрации IMEI-кодов.

За регистрацию IMEI-кодов действующих мобильных устройств и устройств, ввозимых по импорту или произведенных отечественными компаниями, предлагается ввести плату. При этом во избежание роста цен на импортируемые устройства планируется оптимизировать ставки таможенных платежей.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к обсуждению проекта постановления Президента «О дополнительных мерах по упорядочению системы учета и ввоза мобильных устройств в Республике Узбекистан». Ознакомиться с проектом, дать замечания и предложения можно здесь.

Справка Объем рынка мобильных устройств в Узбекистане оценивается примерно в 2-3 миллиона единиц в год. Он подпитывается в основном за счет нелегального ввоза в обход таможенных и сертификационных процедур. Количество абонентов мобильной связи составляет 21,5 миллиона.

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