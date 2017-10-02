В Ташкенте прошла мобильная конференция Mobicon 2017

27 сентября в Ташкенте состоялась международная мобильная конференция Mobicon 2017. Мероприятие, прошедшее в этом году во второй раз, было организовано компанией Ledokol Group в International Hotel Tashkent.

В общей сложности организаторы получили более 2000 заявок на участие. Огромное количество заинтересованных слушателей посетили Mobicon, где в двух конференц-залах параллельно велись дискуссии ведущих экспертов мобильной отрасли. Впервые под одной крышей выступили представители компаний Google, Яндекс и Одноклассники. Кроме того, на конференции выступили с лекциями специальные гости из Казахстана – полюбившийся публике по выступлениям на USENET и Mobicon 2016 Виктор Елисеев (Select Communication Group), а также Константин Горожанкин (Ассоциация казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции).

Основатель и руководитель компании-организатора конференции Ledokol Group Дильшод Музаффаров выступил с интересным докладом о медиа рынке Узбекистана «Проснется ли спящий дракон?». В своём выступлении Дильшод Музаффаров рассказал об огромном потенциале узбекистанского рынка рекламы, а также подчеркнул важность проведения подобных конференций в нашей стране, которые с каждым годом посещают всё больше людей.

С увлекательной лекцией о трендах SMM выступили основатели компании UFOX из Белоруссии Сергей Сердюков и Алексей Купреев. Белорусские специалисты рассказали о ближайшем будущем SMM, о трендах и продвижении через мессенджеры.

Среди локальных экспертов состоялись выступления Акмаля Раимова с докладом про особенности SMM в Узбекистане, Рустама Файзиева, рассказавшего публике о проведении мобильных платежей Click через мессенджер Telegram, а также видеоблогеров Сардора Салямова (GO.UZ) и Жавлона Асатуллаева (In Da House). С очень интересными и познавательными лекциями выступили Алишер Юсупов (Brand.uz), рассказавший о специфике электронной коммерции на Amazon, а также Сергей Шевченко (WEBNOW), выступивший с лекцией про ускорение работы мобильного сайта на 200%.

Генеральным спонсором конференции выступила компания Beeline Uzbekistan. Конференция была организована при официальной поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Генеральным инфоспонсором выступила компания Яндекс. Спонсорами Mobicon 2017 стали компании Click, Alissium и IMG. Партнерскую поддержку оказывали Tashkent Advertising Association.

В этом году мероприятие прошло с особым размахом, что подтверждает огромный интерес узбекистанцев к отрасли мобильных технологий и маркетинга. За весь день конференции именитые спикеры не только выступили с интересными докладами, но ещё и лично пообщались со многими посетителями мероприятия.