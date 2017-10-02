В Ташкенте прошло открытие киберспортивной площадки «UZ Arena»

Федерация виртуальных спортивных игр и киберфутбола Узбекистана, первой начавшая свою деятельность в Узбекистане, открыла первую в нашей стране профессиональную киберспортивную арену «UZ Arena» и провела пресс-конференцию по данному случаю.

Киберспортивная арена «UZ Arena» размещена на 2.300 квадратных метрах Торгового центра «INTEGRO» по проспекту Бунедкор и вмещает в себя 30 игровых приставок «Sony Playstation» последнего поколения, 50 суперсовременных компьютеров, отвечающих всем требованиям мировых арен по киберспорту, 3 больших «LED» экрана для прямых трансляций традиционных спортивных и киберспортивных мероприятий, а также специальное место для настольного тенниса с шестью столами и профессиональным тренером.

Проведение пресс-конференции было направлено в первую очередь на налаживание Федерацией эффективного сотрудничества с государственными органами и негосударственными некоммерческими организациями в вопросах развития в Узбекистане виртуального спорта, а также повышения осведомленности населения о виртуальной спортивной арене «UZ Arena», достигнутыми Федерацией результатами и дальнейшими планами долгосрочного развития.

Федерация виртуальных спортивных игр и кибер футбола Узбекистана была создана инициативной группой граждан Республики Узбекистан и зарегистрирована в Министерстве юстиции в качестве негосударственной некоммерческой организации в октябре 2016 года в целях внесения своего вклада в развитие в нашей стране виртуального спорта и повышения интереса населения к ИКТ.

Основными целями деятельности Федерации является развитие и популяризация на территории Республики Узбекистан виртуального спорта, организация и проведение турниров, спортивных и других мероприятий по различным направлениям виртуального спорта.

На мероприятии приняли участие сотрудники министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Государственного комитета по физической культуре и спорту, отдела внутренних дел Чиланзарского района, негосударственных некоммерческих организаций и представители компаний.

Отвечая на вопросы участников председатель Общественного фонда “Sharq ayoli” С.Г.Турсунбоева поблагодарила за оказанную честь открыть арену и выразила надежду на то, что деятельность Федерации будет только развиваться вперед и поспособствует в дальнейшем многим молодым людям, в том числе и девушкам реализовать себя в относительно новом в нашей стране виде спорта.

Также были заслушаны речи вице-президента Федерации А.Алимаксумова, а также представителя Мининфоком, которые затронули отдельные моменты развития киберспорта в Узбекистане, осуществляемую государством работу в данном направлении и дальнейшее сотрудничество Федерации с государственными органами.

Как отметил Президент Федерации Азизбек Паттахов «UZ Arena» является единственной в Узбекистане киберспортивной ареной, которая создана в целях удовлетворения потребностей наших граждан, в первую очередь, молодежи в виртуальных спортивных играх, повышения их интереса к занятиям спортом, проведения различных национальных и международных турниров по виртуальному спорту, обеспечения достойного участия спортсменов нашей страны на мировых киберспортивных аренах.

При этом «UZ Arena» отвечает всем критериям мировых арен по киберспорту, в том числе по территории, количеству и качеству компьютеров и игровых приставок, наличию возможности занятия традиционными видами спорта, отдельных помещений для профессиональных команд и спортсменов, высокоскоростным безлимитным интернетом и другими возможностями, присущими всем аренам мира.

Федерация начинала свою деятельность, как Ассоциация киберфутбольных спортивных игр Узбекистана и была первой в Узбекистане негосударственной некоммерческой организацией, положившей начало развитию виртуальных спортивных игр. Повышение популярности нашей деятельности и интереса молодежи к виртуальному спорту позволило нам продолжить свою деятельность в качестве Федерации виртуальных спортивных игр и киберфутбола Узбекистана, что само с собой предусматривает также и повышение ответственности в подготовке спортсменов мирового уровня и воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к родине.

Деятельность Федерации направлена в первую очередь на повышение популярности и интереса молодежи к виртуальному спорту и здоровому образу жизни, поиск талантов и их дальнейшее развитие на профессиональном уровне. Кроме того, Федерация планирует широко пропагандировать положительные стороны виртуального спорта и уменьшить негативное влияние компьютерных игр на молодежь Узбекистана, широко привлекать незанятую молодежь к деятельности Федерации.

В ходе мероприятия Федерацией был организован показательный матч двух лучших киберфутболистов страны – неоднократного призера международных турниров и обладателя серебряной медали Европы М.Тургунбоева с серебряным призером Профессиональной киберфутбольной лиги Узбекистана У.Ибрагимовым, по итогам которого победитель М.Тургунбоев получил от президента Федерации А.Паттахова именной кубок Федерации.

Озвучивая итоги данного мероприятия, Д.Кабулов поблагодарил всех присутствовавших за активное участие в обсуждениях и выразил надежду, что данная киберспортивная арена «UZ Arena» поможет в будущем нашей молодежи достичь больших высот в киберспорте.

Мероприятие прошло на очень высоком уровне с обсуждением широкого круга вопросов, где участники смогли получить ответы на все интересующие их вопросы.

Источник: пресс-релиз федерации