IUT подписал меморандумы с компаниями SAP и Openbucks

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) подписал меморандумы о взаимопонимании с компаниями SAP и Openbucks, которые направлены на развитие IT-образования и инновационных проектов.

Документы были подписаны в рамках визита делегации Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций в Кремниевую долину (штат Калифорния, США). Визит был организован в рамках визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США. В состав делегации вошел ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев.

В ходе визита в США делегация Узбекистана провела встречи и переговоры с представителями компаний HP Tech Ventures, Amazon Web Services, Cisco, Facebook, Google Launchpad, Plug and Play, Openbucks, SAP, Школы 42, Университета Вебстер, IBM и Microsoft.

Делегация Узбекистана и представители ведущих компаний обсудили вопросы развития сотрудничества и реализации совместных проектов. Члены делегации приняли активное участие в узбекско-американском бизнес-форуме в Нью-Йорке, в том числе в качестве модераторов.

По итогам переговоров ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев подписал меморандумы о взаимопонимании с компаниями SAP и Openbucks.

В рамках сотрудничества IUT и SAP договорились расширить совместную деятельность и инициировать создание лаборатории SAP Next-Gen Lab для реализации инновационных разработок для индустриальных партнеров и клиентов с привлечением студентов Университета Инха в г. Ташкенте.

В рамках подписанного меморандума IUT и Openbucks намерены сотрудничать в сфере IT-образования. В частности, стороны намерены приглашать ведущих американских экспертов для проведения лекций и передачи лучших практик и информации для развития инновационных проектов и стартапов в формате Silicon Valley Talks.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев отметил: «Визит делегации Узбекистана в США был плодотворным. Мы получили возможность изучить опыт ведущих компаний Кремниевой долины и ознакомиться с последними трендами IT-рынка».

«В ходе встречи и переговоров рассмотрены возможности сотрудничества в разработке механизмов по привлечению инвестиций для поддержки IT-стартапов в Узбекистане под эгидой Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center», — подчеркнул глава IUT.

«Эти встречи и подписанные документы позволят дать дополнительный толчок развитию IT-сектора в нашей страны», — сказал он.

Во время визита в США, делегация Узбекистана провела встречи и дискуссии с соотечественниками из США и договорились на регулярной основе проводить видеоконференции для студентов университетов Узбекистана в сфере информационных технологий.

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